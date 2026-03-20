Ante la proximidad de la Semana de Turismo, que este año será desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, los operadores turísticos de Punta del Este y Piriápolis dialogaron con la diaria sobre el nivel de reservas para esos días y las expectativas de llegada de visitantes y turistas, mientras se preparan para realizar la evaluación final de la temporada 2025-2026.

Nelson Vicente, presidente del Centro de Hoteles y Restaurantes de Piriápolis, dijo a la diaria que marzo “viene bien” y destacó el buen tiempo meteorológico que se augura. Agregó que tienen “buenas expectativas” para la Semana de Turismo y que hay un “nivel alto de reservas”, principalmente de uruguayos. “Esperamos culminar la temporada de la mejor manera”, expresó.

Como atractivo para turistas y visitantes, destacó la clasificatoria para el World Paella Day de Valencia, que se realizará el 27 y 28 de marzo en el Argentino Hotel, con la participación de cocineros uruguayos y de otros países de América. Vicente subrayó que la gastronomía constituye uno de los “polos de atracción” de Piriápolis, que influye en la elección del destino por parte de turistas. En ese sentido, señaló que “hay una mayor cantidad de establecimientos y se ha mejorado mucho la atención y la calidad”.

Hotelería: precios y preferencias

Los hoteles más solicitados son los que cuentan con piscina climatizada, dado que “no siempre es posible ir a la playa todos los días en esta época del año”. También destacó que la ubicación es un factor clave: “Mucha gente prefiere los hoteles que están sobre el mar o los más cercano a la rambla”. En cuanto a los precios, si bien dependen de la categoría del hotel y de los servicios que ofrecen, “oscilan entre 70 y 100 dólares la noche”.

El presidente de la Asociación de Promotores Turísticos (Aprotur), Luis Rodríguez, dijo a la diaria que hay hoteles “con el 70% de reservas” y otros que “no llegan al 50%”, y se está “evaluando el clima”. Indicó que la expectativa es “trabajar con otras gremiales para lograr tener un turismo durante todo el año y no solo vivir del verano”.

Por otra parte, el asesor del Centro de Hoteles de Punta del Este, Héctor Araújo, indicó que “las reservas suelen realizarse a último momento debido al pronóstico del tiempo”, e informó que la próxima semana conversará con los hoteleros del balneario para “conocer la ocupación para Semana de Turismo que suele concentrarse en jueves, viernes y sábado”.

Qué se espera en el sector inmobiliario

El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este-Maldonado (Cipem), Javier Sena, dijo a la diaria que la ocupación se encuentra “cerca del 70%”, debido a que “hay muchos propietarios”; este nivel está dentro de lo esperado para Semana de Turismo, época que “todos los años recibe la misma cantidad de personas”.

Sin embargo, advirtió que “la baja cotización del dólar incide en los gastos y la llegada de turistas al balneario”, y afirmó que “se espera que los gobiernos nacional y departamental tomen medidas”. En cuanto a los precios, indicó que un apartamento de un dormitorio con vista al mar y servicios como desayuno se puede alquilar por diez días a entre 2.500 y 2.800 dólares.

El presidente del Centro Inmobiliario de Piriápolis, Beto Goio, contó que el nivel de reservas es “bajo” porque “depende de que el clima acompañe con calor para ir a la playa” e incide que “los comercios cierran porque los funcionarios viajan a Brasil, a Argentina o realizan turismo interno”.

Sobre los precios de los alquileres, señaló que para estancias mínimas de entre cinco y siete noches, rondan los 90 dólares por noche. En este sentido, dijo que la situación es que hay “mucha más oferta que demanda” y, como ocurre cada año, “esta semana no es un atractivo, al menos para el sector inmobiliario”.

Habras más vuelos privados a Punta del Este

El gerente general del Aeropuerto de Laguna del Sauce, Guillermo Pagés, informó a la diaria que este mes se registra “una mayor cantidad de vuelos comerciales y privados respecto del año anterior”, en línea con lo ocurrido en noviembre, cuando se alcanzó un “récord” de 1.000 vuelos mensuales.

Para la Semana de Turismo, “habrá alrededor de cuatro vuelos diarios entre jueves y domingo hacia Buenos Aires [Argentina] y algunos a San Pablo [Brasil]”, por lo que se contará con “una buena oferta de asientos”.

En cuanto a la aviación privada, adelantó que se espera “entre 20% y 30% más de vuelos que en la Semana de Turismo del año anterior”, cifra que se alcanzó en diciembre y enero cuando se registró “un aumento de cantidad de operaciones, con 2.000 vuelos por mes”.

Durante esos meses, los destinos más frecuentes en vuelos privados y comerciales “fueron Argentina, con el 70%, seguido de Brasil, con un 25% de la actividad”, informó el gerente. Asimismo, señaló que en los vuelos comerciales y en comparación con la temporada pasada “la cantidad de pasajeros se mantuvo igual, pero hubo mayor gasto, lo que permite inferir que hay pasajeros en aviación comercial con mayor poder adquisitivo”.