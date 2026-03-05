Vecinos y vecinas de la Comisión Pro Fomento de Punta Colorada entregaron 130 firmas a la Mesa de Entrada del Municipio de Piriápolis el jueves 5 para solicitar a las autoridades de la Intendencia de Maldonado (IDM) “información sobre el criterio del aumento [de la contribución inmobiliaria, tasas y nuevos tributos] y sobre cuáles serán las prestaciones en servicios asociados a este”, según indica el texto adjunto a las firmas recolectadas por vecinos de la zona, al que accedió la diaria.

Enrique Larnaudie, vecino y socio de la comisión, quien acudió a la entrega de las firmas junto a otra vecina y Cristina Tello, integrante de la comisión directiva, informó a la diaria que la idea es conocer “cuál es el método de cálculo para estos incrementos y por qué dos terrenos contiguos y ubicados en la misma zona pagan tributos diferentes”. Entre los firmantes, hay vecinos de la loma de Punta Colorada y de la playa Brava, zona en la que “ha crecido mucho la población”, según dijo.

En su caso, que vive cerca de la playa Brava de Punta Colorada, informó que recibió “un aumento del 30% de la contribución inmobiliaria”, mientras que otros vecinos que residen a pocos metros percibieron un incremento del 5%, señaló. A su vez, explicó que a partir del documento se generará un expediente que “será evaluado en el concejo municipal de Piriápolis el [próximo] jueves 12”, y se espera que sea trasladado a la IDM “al tratarse de un tema tributario”.