La Intendencia de Maldonado (IDM), a través de su Dirección de Asesoría Jurídica, emitió un comunicado para alertar a la población sobre una modalidad de estafa detectada en los últimos días. Desde diversos números telefónicos, delincuentes se están haciendo pasar por funcionarios municipales para exigir pagos bajo amenaza de embargar inmuebles.

Según informó la IDM, los estafadores contactan a los ciudadanos por vía telefónica alegando la existencia de supuestas deudas con la administración departamental. Para presionar a las víctimas, aseguran que, de no realizarse un pago inmediato, se iniciarán procesos de embargo sobre sus propiedades.

La comuna enfatizó que estas comunicaciones son falsas y no guardan relación con sus protocolos. “Estas situaciones reiteradas constituyen un burdo engaño a la población, dado que bajo ningún concepto es la forma de proceder de la administración”, remarcó.

Tras recordar que los trámites se realizan en las oficinas de la IDM, exhortó a la población a desestimar este tipo de llamadas y no brindar datos personales ni entregar ninguna información por teléfono, no realizar depósitos a nombre de particulares, requerir notificación formal y comunicarse solamente a través de los canales oficiales.