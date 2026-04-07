El colectivo de trabajadores de la Feria Artesanal de Punta del Este espera información oficial de las autoridades municipales y de la Intendencia de Maldonado (IDM) sobre un anteproyecto para construir un único pabellón de puestos en la plaza Artigas. La obra, a incluirse en la próxima ampliación del presupuesto quinquenal, estaría sobre la Calle 23 y será apta para distintos usos, según informó a la diaria el subdirector general de Planeamiento y Presupuesto de la IDM, Mauricio Tejera.

En un comunicado emitido esta semana, los artesanos sostuvieron que desconocen “formalmente” el proyecto y sus alcances, al tiempo que manifestaron su esperanza de concretar un nuevo encuentro con las autoridades para acceder al diseño y que se considere su opinión al respecto.

La presidenta de la comisión de artesanos, Eliana Pereira, dijo a la diaria que, en diciembre pasado, el intendente les transmitió que podrán “participar y exponer los pros y contras”. Además, indicó que le plantearon la necesidad de que “la feria esté sobre la calle Gorlero, donde ha funcionado durante 60 años”. El colectivo entiende que, si se pretende reubicar los módulos, “debe considerarse la calle 26, porque hay más circulación de público”, en vez de la calle 23.

Por otra parte, los artesanos advirtieron que la posibilidad de trasladarse a la terminal de Punta del Este durante los “cuatro o cinco meses” que duren las obras dejará a unos cuantos afuera. “El lugar es demasiado pequeño”, dijo Pereira, quien remarcó que en temporada baja abren “entre 30 y 40” puestos, mientras que en verano llegan a 92.

Prórroga de elecciones hasta lograr acuerdos

Entretanto, una reciente asamblea resolvió postergar hasta el 15 de diciembre las elecciones de los integrantes de la comisión que se realizan, anualmente, en Semana de Turismo.

Pereira explicó que entienden “pertinente” la continuidad de la actual comisión, cuyos delegados trabajan desde hace dos años en la elaboración del nuevo reglamento ferial, en diálogo con Abella y con el alcalde Javier Carballal.

La decisión fue comunicada el sábado 4 al Municipio de Punta del Este, mediante una carta a la que anexaron firmas. “Cuando se alcance un acuerdo sobre la reforma de la feria y se solucione el reglamento, se convocará a elecciones inmediatas”, sostuvo la presidenta.

El reglamento vigente fue aprobado en 2024, con modificaciones que los artesanos consideran “perjudiciales” para su trabajo. Además, una asesora contratada por la comisión detectó “entre 20 y 26 artículos con redacciones ambiguas”, que pueden dar lugar a “diversas interpretaciones, según el gobierno o la comisión de turno”.

Pereira explicó que el documento fue revisado por diversas áreas de la IDM, la Junta Departamental y el Municipio de Punta del Este, pero no hubo acuerdo sobre una nueva versión porque el gobierno local “la rechazó dos veces”. A pesar de esto, los artesanos confían en que el nuevo texto se aprobará: “solo restaría concretar una reunión con Abella para dejarlo por escrito y poder solucionarlo”, consideró la presidenta.