Tras el ciclón extratropical del martes, que se prolongó hasta la madrugada de este miércoles y fue pronosticado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Maldonado registró más de 30.000 clientes de UTE sin luz y, alrededor de las 14.30, según el mapa interactivo de la situación del servicio eléctrico, aún hay más de 10.000 usuarios afectados.

Según informó a la diaria el coordinador del Cecoed de Maldonado, Mauricio Souza, en distintos puntos del departamento, sobre todo en la zona costera, que “fue la más perjudicada”, se registraron “muchos árboles caídos y columnas de tendido eléctrico, que generaron daños parciales en viviendas”. Señaló que, debido a las ráfagas de viento, “una vivienda de mampostería liviana en Pan de Azúcar sufrió daños estructurales y la voladura parcial del techo”; sin embargo, aclaró que “no hubo personas lesionadas ni evacuadas”.

Otras zonas afectadas por la caída de árboles y ramas, que afectó infraestructura de “manera parcial” y, en consecuencia, produjo la caída de columnas de tendido eléctrico, fueron Piriápolis, La Capuera, Pinares, Balneario Buenos Aires, Sauce de Portezuelo, Ocean Park, Rincón del Indio, Camino del Cerro Eguzquiza, San Rafael, Aparicio Saravia, Solanas y Bella Vista. Según Souza, se debió a “la canalización de vientos desde la zona de la franja costera hacia el ingreso a la ciudad”.

En este momento, el Cecoed de Maldonado trabaja en el retiro de árboles caídos, la reparación de cartelería dañada y cables en la vía pública, el restablecimiento del servicio eléctrico y el control del tránsito, en coordinación con cuadrillas municipales, de UTE, de Bomberos, de la Policía y de los departamentos de Obras y Talleres, Gestión Ambiental y Movilidad de la Intendencia de Maldonado. Además, una cuadrilla del Batallón de Ingenieros 4 colabora en la zona del Club del Lago.

Recomendaciones del Cecoed

El Cecoed recomienda a la población “no circular por zonas arboladas, ya que la presencia de viento puede provocar riesgo de desprendimientos”, según informó Souza, así como “tener cuidado con el cableado eléctrico caído y, al detectarlo, contactarse de inmediato con el servicio de UTE”.

En relación con las personas en situación de calle, indicó que, cuando se identifican “situaciones de riesgo o vulnerabilidad”, se procede a activar el protocolo de derivación a los refugios del Ministerio de Desarrollo Social ubicados en el departamento. En caso de detectar alguna persona en situación de calle, se debe comunicar con el servicio 911 para que derive un móvil o un equipo al lugar.

Hombre falleció en siniestro de tránsito

El caso más grave registrado durante la madrugada de este miércoles fue un siniestro de tránsito en Aparicio Saravia y San Pablo, donde un hombre de 51 años falleció al colisionar contra un árbol caído en la vía pública y recibir el impacto por detrás de otro vehículo, conducido por un hombre de 44 años, según informó la Jefatura de Policía de Maldonado. Souza informó que “hubo un reporte del árbol caído y, cuando el personal policial concurrió al lugar para realizar una inspección, se encontró con el siniestro”.

Por otra parte, el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, indicó a la diaria que aún no se determinó si la causa del fallecimiento fue producto del choque contra el árbol o del impacto recibido del vehículo Chevrolet involucrado, cuyo conductor dio positivo en la espirometría. Según informó, “se están realizando las pericias correspondientes para verificar qué pasó realmente”, debido a que “todavía no están disponibles las imágenes” del siniestro, el cual calificó como “muy grave”. Por el momento, el caso está a cargo de la Fiscalía Letrada Departamental de Maldonado de 3° turno, donde el hombre será citado a declarar.