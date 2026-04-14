El departamento de Maldonado fue, en 2025, el primer destino de personas no residentes del país (877.179), seguido por Montevideo (876.317), que “históricamente ha sido el primer destino”. Así lo indica un nuevo monitor de actividad turística elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), presentado días atrás.

El economista y coordinador de investigación de Ceres Martín Alesina explicó a la diaria que en 2025 “se quebró la tendencia de que Montevideo era el departamento que recibía más turistas extranjeros”, dado que una afluencia importante de visitantes se concentró en Maldonado, que presentó el mayor registro per cápita, “duplicando la media nacional”.

Dentro del departamento, los principales destinos fueron Punta del Este, con 748.504 visitantes y un gasto estimado de 919 millones de dólares, y Piriápolis, con 128.675 visitantes y un gasto de 143 millones de dólares. Alesina señaló que el nivel de gasto de Maldonado “se mantiene respecto a otros años, ya que es el departamento donde los turistas más gastan”.

Si bien el Mintur “no desagrega el destino del gasto dentro del departamento”, se estima que en general se distribuye “una cuarta parte en restaurantes, una tercera parte en alojamiento y otra parte en la alimentación y las compras en el supermercado”. Un porcentaje menor se ubica en transporte y actividades recreativas.

El presidente de Camtur, Fernando Tapia, explicó que la llegada de turistas extranjeros a Punta del Este y Piriápolis se debe, en gran medida, a su infraestructura hotelera y gastronómica, así como a la diversidad de servicios. Señaló que estos “son de alta calidad, aunque implican costos más altos”.

Destacó que “la estadía promedio de Maldonado es más larga que en otros destinos de Uruguay”. Además, subrayó que en los últimos años ha surgido una “nueva oferta vinculada al turismo y al turismo analógico, la cual se ha expandido y logrado captar a muchos turistas”.

Según el estudio, durante 2025 Maldonado tuvo el mayor porcentaje de empleos vinculados al turismo. El departamento registró un 16,3% frente a Canelones (10,7%) y Montevideo (7,7%).

Impacto de las segundas residencias en Maldonado

El informe también subraya que el impacto de las segundas residencias –viviendas utilizadas con fines de ocio y recreación– es “un factor determinante en la actividad económica y el empleo”.

En el caso de Maldonado, “se han construido 12 millones de metros cuadrados en los últimos 20 años”, lo cual implica inversiones superiores a 1.000 millones de dólares anuales en el sector de la construcción.

Tapia explicó que “un porcentaje muy alto” de los metros construidos “corresponde a residencias particulares o a viviendas de mayor tamaño en el interior del departamento, además de que hay un desarrollo en el ámbito rural”, mientras que “apenas un 15% está vinculado con edificios en altura, como los que se observaron en Punta del Este”.

Alesina dijo que este dato se obtuvo a partir de estadísticas de las ligas de fomento del departamento, y destacó que las segundas residencias generan “movimiento en la construcción y en la inversión, no solo en la vivienda en sí, sino también en los servicios anexos que esa familia demanda para satisfacer esa vivienda, como ocurre en Punta del Este”. Además, cree que este impacto “forma parte del turismo y, muchas veces, es subestimado”.

Temporada pasada: menos extranjeros, pero más gasto

El estudio también analiza la temporada estival 2025-2026, en la que se registró una caída del 8% en la llegada de turistas extranjeros a nivel nacional respecto a la temporada anterior, que incluye también a Maldonado.

Esta baja se explica por una menor afluencia de visitantes argentinos, influida por la diferencia de precios con Brasil, la situación económica de Argentina, factores del tiempo meteorológico y la cercanía de la Copa Mundial de fútbol, detalla el estudio.

A pesar de la menor llegada de turistas, el gasto total en dólares “fue 6% mayor a igual período un año atrás”. En términos reales, al considerar la inflación y la baja del tipo de cambio, el ingreso real del sector turístico “fue un 9% inferior a la temporada anterior”, indica el estudio.

Según Alesina, el menor ingreso de dólares perjudica la “rentabilidad” de los establecimientos turísticos, debido a que “la mayoría tienen una buena parte de sus ingresos en dólares, pero los salarios y servicios de electricidad, agua y gas están en pesos”.

Explicó que esta situación “se arrastra hace varios años debido al bajo flujo de turistas, sobre todo de argentinos, la pandemia por covid y la evolución del dólar”, por lo que “hay establecimientos que cierran y otros que tienen poco margen para reinvertir y ampliarse”.