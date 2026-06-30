Detuvieron a presuntos homicidas de un adolescente en barrio Las Cooperativas

Dos hombres de 29 y 33 años, ambos poseedores de antecedentes penales, permanecen a disposición de la Justicia.

30 de junio de 2026 - Menos de 1 minuto de lectura

La Policía de Maldonado avanzó en la investigación del homicidio de Mauricio Goncálvez, de 14 años, acribillado el domingo 21 mientras se encontraba dentro de un vehículo en el barrio fernandino Las Cooperativas.

Al cabo de 14 allanamientos, dirigidos y supervisados por el fiscal Sebastián Robles, este martes quedaron detenidos los dos presuntos asesinos, según informó la Jefatura Departamental.

Los sospechosos son dos hombres, de 29 y 33 años, ambos poseedores de antecedentes penales, que permanecen a disposición de la Justicia. “Las investigaciones” para reunir evidencias e identificar a los responsables del crimen “se vienen desarrollando de forma ininterrumpida desde ocurrido el hecho”, destacó la Jefatura Departamental de Policía.

Detalló que, a tal fin, el personal del Departamento de Homicidios recibió apoyo del Área de Investigaciones de Zonas Operacionales I, II y IV, Grupo de Reserva Táctica, el Programa de Alta Dedicación Operativa y la Guardia Republicana.

“Todas las actuaciones investigativas y los allanamientos fueron desarrollados bajo la dirección y supervisión del doctor Robles, de la Fiscalía de primer turno, en permanente coordinación con el personal policial actuante”, concluyó el comunicado oficial.