Operadores del corredor costero Solís Grande-Piriápolis se unieron para promover turismo de todo el año

La estrategia busca ordenar y desfragmentar la oferta existente de la zona oeste, con apoyo del Ministerio de Turismo y de la Intendencia de Maldonado.

El corredor costero Solís Grande-Piriápolis lanzó un proyecto para promover el desarrollo turístico en temporada estival e invernal, enmarcado en un convenio entre la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis (Aprotur), el Municipio de Solís Grande, el Ministerio de Turismo (Mintur) y la Intendencia de Maldonado (IDM), con vigencia de dos años.

El director de Turismo de la IDM, Edgar Silveira, explicó a la diaria que el objetivo es “ordenar y potenciar la oferta existente de la zona oeste”, dado que “muchas veces está fragmentada”. Para eso, se prevé “conectar atractivos como servicios, operadores, comerciantes, eventos, patrimonio, naturaleza, cultura en una propuesta más sólida y competitiva”.

Considera que la articulación es “estratégica” para que “esta microrregión turística esté más integrada y se fortalezca la gobernanza local y genere mejores condiciones para el desarrollo económico y social de la zona”.

Entre las acciones, figuran el mapeo de la oferta turística, la identificación de actores, construcción de relatos que sean “validados en el territorio”, agenda de eventos, herramientas de comunicación para los comerciantes como capitaciones, cartelería, material promocional y “acciones en conjunto orientadas a mejorar la presencia del destino en ferias [nacionales e internacionales] y en los mercados”.

Silveira agregó que el Departamento de Turismo ofrecerá apoyo técnico y logístico, y “la contribución al desarrollo de productos integrados, comercializables y que tengan principalmente una identidad propia para esa zona del departamento”.

Hacia una mirada académica sobre el turismo místico

El presidente de la Aprotur, Luis Rodríguez, dijo a la diaria que la integración entre Solís Grande y Piriápolis “es histórica” y adelantó que se trabajará en mesas compuestas por operadores vinculados a la hotelería, la gastronomía, el turismo místico, náutico y de pesca, con base en “relevamientos” que se harán durante este año para poder ejecutar acciones a partir de 2027. La iniciativa busca “atraer más turistas” y que “los gastronómicos, hoteleros y otros operadores trabajen más”.

Respecto del turismo místico, explicó que “se convocará a los operadores para su registro ante la IDM”, y se definirá “un criterio en común que permita elaborar una versión oficial sobre cómo abordar la temática, con el aval de la Universidad de la República y expertos en el tema”.

Rodríguez subrayó que esta modalidad “mueve a mucha gente en el mundo” y que Piriápolis es “el lugar más místico de Uruguay, pero no se explota como corresponde”. Asimismo, se buscará promover cerros, deportes terrestres, gastronomía y eventos.

El director nacional de Turismo, Cristian Pos, participó en el lanzamiento del proyecto y adelantó a los medios presentes que “se trabajará en la constitución y comercialización de la oferta turística”, así como en “dinamizar el trabajo asociativo entre privados y el sector público y privado de Piriápolis y la región”.