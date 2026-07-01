Ayuda humanitaria para Venezuela desde Maldonado: dónde están los centros de acopio y cómo colaborar

Centro de acopio de donaciones, el 27 de junio, en la sede consular de Montevideo. Foto: Diego Vila

Las primeras donaciones recibidas serán enviadas este jueves desde Punta del Este a Montevideo en un camión de la Intendencia de Maldonado.

Lugareños y extranjeros radicados en el departamento de Maldonado están desplegando intensas campañas de ayuda humanitaria para enviar a Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 registrados la semana pasada, que han dejado más de 1.700 personas fallecidas y 5.000 heridos.

Aunque la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Montevideo solicitó este martes que se frenen las donaciones porque se “está muy cerca de alcanzar las 60 toneladas”, en Maldonado, Punta del Este y La Barra los centros de acopio continuarán recibiendo aportes hasta este jueves 2, para enviarlas ese mismo día al centro principal de Montevideo.

Los referentes consultados por la diaria explicaron que, en los días siguientes, también habrá oportunidad de hacer aportes, aunque a un ritmo más lento. Coincidieron en la importancia de conseguir insumos médicos y alimentos no perecederos; ropa y calzado ya están cubiertos.

Guía de centros para colaborar

El centro principal de acopio del departamento fue habilitado por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado (IDM) en el Convention Center de Arcobaleno, ubicado en la avenida Francisco Acuña de Figueroa y Fort Wayne, en Punta del Este.

Erick Ruiz, encargado de la comunicación y de las operaciones, informó a la diaria que “se está recibiendo la ayuda de los diferentes centros de acopio del departamento para luego enviarlos al centro principal de Montevideo”, ubicado en Manuel Flores Mora 1488, en el barrio Cordón Sur.

Explicó que las donaciones “se revisan, se procede a la clasificación, empaquetado y etiquetado y se organizan las cajas que están listas para ser enviadas”. Además, reciben colaboraciones en el minimarket del anillo 1 de Arcobaleno, los lunes de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.30, de martes a sábados de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 0.00, y los domingos de 10.00 a 16.00.

Se necesitan insumos médicos como solución salina, bicarbonato de sodio, suero oral, medicamentos (omeprazol, loratadina, paracetamol) y material médico como gasas, vendas elásticas, guantes, férulas, kits de acceso intravenoso e hilos de sutura, detalló.

Por su parte, el coordinador general del centro, José Luis González, informó que la Dirección de Tránsito de la IDM “facilitó un camión para el transporte de la carga a Montevideo en días anteriores”, y se volverá a solicitar para el envío de este jueves 2.

Por el momento, no necesitan voluntarios, aunque sí cajas de tamaño mediano. “Las donaciones continuarán a un ritmo más lento hasta que se programe un segundo vuelo”, aclaró.

También destacó que “la mayoría de donaciones fueron de particulares, aunque una farmacéutica donó 1.500 litros de solución salina y una tienda Natal aportó una gran cantidad de pañales para niños y adultos”.

Otros puntos en Punta del Este, Maldonado y La Barra

Camila Gómez, directora de la academia de baile Virago, situada en la intersección de 18 de Julio y Venecia, en Maldonado, informó a la diaria que recibe donaciones hasta este jueves 2, de 19.30 a 22.00. Según le transmitieron venezolanos residentes del departamento, ya no se necesita ropa; se requieren insumos médicos (suero fisiológico y de rehidratación oral en polvo, gasas estériles, alcohol líquido y en gel, analgésicos y otros materiales para curaciones) y alimentos no perecederos. Para coordinar las entregas, contactarse al 099 225 478.

Alexandra Domínguez, propietaria del local Qué Chévere de Punta del Este (ubicado en Calle 29 y Juan Gorlero), recibe colaboraciones de martes a domingo de 12.00 a 21.00 para trasladarlas al centro principal. Consultada por la diaria, coincidió en que se necesitan insumos médicos, pañales para bebés y adultos, fórmulas infantiles y medicamentos.

Otro punto de acopio funciona en el local Borneo Take Away de La Barra, ubicado sobre la ruta 10 entre Los Remansos y Los Romances. Las donaciones se reciben de lunes a domingos de 8.30 a 19.00.

El residente venezolano Manuel Blanco indicó a la diaria que se necesitan principalmente medicamentos, material médico y hospitalario, agua potable y alimentos no perecederos, según las recomendaciones de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Uruguay, comunicadas en su Instagram.

“Uno, como venezolano, quisiera hacer mucho más; pero también confía mucho en que la ayuda [humanitaria] llegará a Venezuela, pese a que la corrupción en el país llegó a un nivel que, incluso en el contexto actual de estado de emergencia, el gobierno está poniendo trabas para la entrega de ayuda [humanitaria]”, dijo Blanco.

Por otra parte, según informó la colectividad Venezolanos en Uruguay en su Instagram, también se reciben colaboraciones en el local Borneo Coffe, en la ruta 10 entre Tacoma y Los Ensueños.

En Punta Shopping, el sector de atención al cliente recibe mantas e impermeables, gasas estériles y vendas, cinta adhesiva leuco, guantes descartables y curitas. También sugiere aportar martillos, mazos, palas y picos pequeños, cascos, guantes de trabajo, antiparras, chalecos reflectivos, cuerdas y botas de seguridad.