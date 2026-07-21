Un hombre murió en siniestro de tránsito en la ruta 39

En la mañana de este lunes, un hombre de 69 años de edad falleció producto de un siniestro de tránsito ocurrido en Camino Miguel Orce, a la altura del kilómetro 46,500 de la ruta 39, y el servicio de emergencia 911 tomó conocimiento del caso sobre las 9.15, según informó la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.

El personal policial que acudió al lugar “constató que se trataba de un siniestro de tránsito fatal, siendo localizado un automóvil fuera de la calzada”, y el personal médico confirmó el fallecimiento del conductor. En el operativo participó personal policial de la Zona Operacional III y Policía Científica, y la seccional 9ª continúa las actuaciones para “establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho”, aunque el jefe departamental de Policía, Víctor Trezza, confirmó a la diaria que se trató de “un despiste”.

Cabe recordar que, en febrero, el edil colorado Omar Messano cursó una nota al intendente Miguel Abella en la que reclamó una “revisión urgente” del diseño del tránsito, debido a la frecuencia de siniestros viales que se producen en el tramo de la ruta 39, comprendido entre la rotonda de la perimetral y el acceso norte a la capital departamental. “No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. La seguridad vial debe anticiparse a los hechos y acompañar la realidad del departamento, que ya no es la de años atrás”, concluyó.