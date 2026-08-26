Noche de la Nostalgia transcurrió “sin mayores sobresaltos” en Maldonado, según la intendencia

Casi 800 fiestas por la Noche de la Nostalgia tuvieron lugar el lunes 24 en el departamento de Maldonado, según los registros de la dirección Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado (IDM), a cargo de las autorizaciones. Solo se registraron 12 denuncias por ruidos molestos y tres siniestros viales, por lo cual los operativos de prevención y fiscalización resultaron “muy positivos”, a juicio de las autoridades de las reparticiones y organismos que desplegaron móviles y funcionarios durante la noche del 24 y parte de la mañana del martes 25.

Aunque inicialmente se informó que participarían 200 efectivos, al comunicar los resultados primarios del operativo la IDM señaló que hubo “más de 250” pertenecientes al gobierno departamental, la Policía, Policía Caminera, Bomberos y Prefectura. “Todos unieron esfuerzos para lograr que la noche en la que sale el mayor número de personas se disfrutara sin mayores sobresaltos”, destacó la IDM.

Se realizaron 1.792 inspecciones –1.532 en automóviles y 260 en motos– y 1.183 espirometrías, de las cuales solo diez fueron positivas. Ninguna en Punta del Este, donde se registró el mayor movimiento, destacó el subdirector de Movilidad de la IDM, Carlos Flores.

En cuanto a los controles de THC en conductores (principal componente psicoactivo del cannabis), se llevaron adelante 48 y ninguno arrojó resultado positivo. Los inspectores aplicaron 150 multas y retuvieron 33 motos y 18 autos. Los siniestros viales –tres, al momento de divulgar la información– dejaron dos personas lesionadas.

Por otra parte, se realizaron 64 inspecciones sobre vehículos de transporte de pasajeros, y aunque “se constataron modalidades no autorizadas” en la zona oeste del departamento, el reporte oficial no precisó cuántos autos circularon en esa condición. Por otra parte, la IDM añadió que no se actuó en fiestas clandestinas, dado que “los festejos se realizaron en locales previamente autorizados, con unas 800 fiestas”.