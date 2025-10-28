Este martes se llevó adelante un enorme operativo policial en los complejos de Penha y Alemão, dos conjuntos habitacionales populares de Río de Janeiro, que tenía como objetivo la detención de líderes e integrantes del Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones delictivas más grandes de Brasil.

El reporte oficial del gobierno divulgado en la noche del martes informa que 64 personas resultaron muertas –entre ellas, 60 son civiles y cuatro agentes de las fuerzas de seguridad– y más de 80 personas fueron detenidas. Pero este miércoles medios locales informaron de que en las favelas de Alemão y Penha los vecinos encontraron entre 40 y 50 cadáveres, por lo que el número de muertos superaría los 120.

Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha, Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre. Foto: Mauro Pimentel, AFP

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó la operación como “la mayor” realizada contra el CV. A su vez, aclaró que las acciones policiales proseguirán, por lo que podría haber más víctimas y detenidos. Castro declaró que los delincuentes utilizaron drones para atacar a los policías en algunos puntos de las favelas. Por otro lado, fueron incautados más de medio centenar de fusiles de asalto y “una cantidad enorme de drogas”, manifestó el gobernador en declaraciones a CNN Brasil.

Castro explicó que la operación se inició por cumplimiento de órdenes judiciales, con un año de investigación y más de 60 días de planificación. “Ya tenemos reportes de que intentaron cerrar la avenida Brasil y otras vías para desviar la atención. Existe una gran posibilidad de que los líderes sean acorralados, detenidos o neutralizados”, sostuvo.

Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, el 28 de octubre, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Mauro Pimentel, AFP

Portales brasileños informaron que integrantes del comando bloquearon con barricadas parte de las favelas para imposibilitar el ingreso de las fuerzas de seguridad.

El tránsito de algunas avenidas internas fue cortado, afectando la circulación de un centenar de líneas de transporte, y todos los cuerpos policiales de la ciudad fueron movilizados. Además, el procedimiento hizo que cerraran temporalmente escuelas y la suspensión de los trabajos en la Cámara Municipal de Río de Janeiro, entre otros.

Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, el 28 de octubre, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Mauro Pimentel, AFP

La operación se considera la más sangrienta ocurrida en la ciudad. La última fue en mayo de 2021, ocurrida en la favela de Jacarezinho, cuando murieron 28 personas, entre ellas un policía, en medio de graves denuncias de abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad.

El CV es una organización que se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas, y opera principalmente en el estado de Río, controlando algunas zonas de la ciudad. También tiene presencia en otras partes del país, especialmente en la región de la Amazonia.