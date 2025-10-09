El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la noche del miércoles que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo en las negociaciones indirectas que se llevan adelante en Egipto y aprobaron la “primera fase” de su plan para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera”, escribió Trump en un mensaje en Truth, la red social de su propiedad.

“¡Todas las partes recibirán un trato justo!”, expresó el mandatario estadounidense, en lo que se interpreta como un mensaje dirigido a Hamas, que desde el inicio de las negociaciones pidió a Trump garantías de que no permitirá que Israel reanude la guerra una vez que los rehenes cautivos en Gaza sean liberados.

“Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América; agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que trabajaron con nosotros para que este evento histórico y sin precedentes se hiciera realidad”, prosiguió el líder republicano.

Hamas liberará a los 20 rehenes vivos este fin de semana, según informaron fuentes de la organización palestina a la agencia Associated Press, mientras que el ejército israelí se retirará de la mayor parte de Gaza.

En la misma línea, la cadena CNN también informó, citando a una fuente israelí, que se espera que los rehenes sean liberados el sábado o domingo.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, confirmó que los mediadores acordaron “todas las disposiciones y mecanismos de implementación” de la primera fase del plan.

Tras el anuncio del acuerdo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado en el que dijo que era “un gran día para Israel”, a la vez que anunció que convocará a los integrantes de su gabinete el jueves para autorizar el acuerdo.

“Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros queridos rehenes”, declaró el mandatario en el texto reproducido por medios israelíes.

“Agradezco a los valientes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel [FDI] y a todas las fuerzas de seguridad; es gracias a su valentía y sacrificio que hemos llegado a este día”, agregó el jerarca.

Netanyahu además manifestó su sincero “agradecimiento” al presidente Trump y a su equipo “por su dedicación a esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes”.

“Con la ayuda de Dios, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos”, concluyó Netanyahu.

También Hamas se manifestó después del anuncio de Trump. En una publicación en su cuenta de Telegram consignada por la cadena qatarí Al Jazeera, la organización islamista palestina anunció la conclusión de un acuerdo que estipula el fin de la guerra en Gaza, la retirada de la ocupación, la entrada de ayuda y un intercambio de prisioneros.

En su declaración, desde Hamas instaron a Trump, a los mediadores árabes y a las partes internacionales “a obligar al gobierno de ocupación [Israel] a implementar plenamente los requisitos del acuerdo y a no permitir que eluda o retrase la implementación de lo acordado”.

El grupo concluyó su comunicado afirmando que se mantendrá fiel a su compromiso y no abandonará los derechos nacionales de su pueblo, incluyendo la libertad, la independencia y la autodeterminación.

En Israel, una entidad que representa a las familias de los rehenes recibió la noticia del alto el fuego con entusiasmo.

El Foro de Familias de Rehenes afirmó haber recibido la noticia del alto el fuego con entusiasmo, anticipación y aprensión, según informa Associated Press.

El foro, una organización de base que representa a muchas de las familias de rehenes, instó al gobierno israelí a reunirse de inmediato para aprobar el acuerdo y elogió a Trump por su compromiso y determinación, que condujeron a este paso histórico.