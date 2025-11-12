Las buenas noticias al inicio de la Conferencia Mundial sobre el Clima en Belém, Brasil, son raras, pero esta da motivos para la esperanza: las emisiones de gases de efecto invernadero de China se han mantenido constantes o incluso han disminuido durante 18 meses, según un análisis publicado el martes por el portal especializado Carbon Brief.

Las emisiones de China son significativas para el clima global: casi un tercio de las 53.200 millones de toneladas de CO₂ equivalente liberadas a la atmósfera el año pasado se originaron en la República Popular China. El segundo mayor contaminador climático, por un amplio margen, es Estados Unidos, con el 11,7% del CO₂ equivalente. Les siguen India, con el 7,96%, y la Unión Europea, con el 6,21%. La contribución de Alemania fue de 1,46%.

Las emisiones de China en el crucial sector energético se mantuvieron constantes en el tercer trimestre y, según Carbon Brief, incluso podrían disminuir en el conjunto del año. Si bien la producción de electricidad en China aumentó 6,1% con respecto al mismo período del año anterior, las emisiones en este sector cayeron 2%. Esto significa que la rápida expansión de la energía eólica y solar fue suficiente para satisfacer la demanda energética de las crecientes industrias del país.

En otras palabras, China, donde todavía se están abriendo centrales eléctricas de carbón en regiones remotas, es el país más contaminante del mundo y, al mismo tiempo, el campeón mundial indiscutible en tecnologías verdes: las instalaciones de energía solar aumentaron un asombroso 46% en los primeros nueve meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que la energía eólica experimentó un aumento de 11%.

A pesar del auge de las energías renovables, también se están construyendo nuevas centrales eléctricas de carbón

Incluso en cifras absolutas, se trata de un hito sin precedentes: China instaló nuevas centrales solares con una capacidad de 240 gigavatios, mientras que su capacidad eólica aumentó en 61 gigavatios. En comparación, la capacidad solar total instalada en Alemania en 2024 fue de 16,2 gigavatios. Si bien China sigue invirtiendo 54.000 millones de dólares en nuevas centrales eléctricas de carbón este año, está invirtiendo más de diez veces esa cantidad –625.000 millones– en la expansión de las energías renovables.

La descarbonización de la industria avanza mucho más lentamente a nivel mundial que la del sector energético, y tampoco está garantizada en China: si bien las emisiones en la producción de cemento (con una disminución del 7%) y metales (con una disminución del 1%) están bajando, esto se debe al estancamiento del sector de la construcción. Por otro lado, las emisiones en la industria química han aumentado. Según la Agencia Internacional de Energía, el sector químico del país consumió un 18% más de carbón en los primeros ocho meses de 2024 que en el mismo período del año anterior.

En contraste, las emisiones del sector transporte disminuyeron un 5%, según Carbon Brief. Sin embargo, está por verse si esta reducción, impulsada por el auge del mercado de vehículos eléctricos, se mantendrá: la expiración de los subsidios provocó una ligera contracción del sector en octubre. Las entregas cayeron un 0,8% interanual, según anunció el lunes en Pekín la asociación industrial PCA (Asociación China de Automóviles de Pasajeros). Esta fue la primera caída del mercado desde agosto de 2024.

El motivo: en muchas provincias y grandes ciudades como Shanghái, los incentivos para la compra de coches usados están expirando o ya han sido eliminados. La mitad de los coches nuevos en China son eléctricos, y esta cifra va en aumento.

A pesar de algunas señales contradictorias, el director de la ONU para el clima, Simon Stiell, elogió la presentación que hizo China hace unos días de su objetivo climático como un “hito crucial”. Por primera vez, la República Popular China se había fijado un objetivo concreto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El presidente Xi Jinping anunció que estas emisiones deberían disminuir entre un siete y un 10% para 2035.

Los expertos creen que Pekín está haciendo poco para cumplir con los objetivos climáticos de París: estiman que necesitaría reducir sus emisiones en un 30% para lograrlos. El papel de China en Belém sigue sin estar claro. Ottmar Edenhofer, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, declaró el martes que China también está impulsando políticas climáticas: “Todo esto está ocurriendo con demasiada lentitud, pero no debemos dar la impresión de que no se está haciendo absolutamente nada”.