Vista aérea de camiones de bomberos dirigiéndose al lugar del incendio tras una explosión en una zona industrial de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 15 de noviembre.

En la noche del viernes se originó una explosión en un polo industrial de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, que dejó más de 20 personas heridas. Todavía no se han podido establecer con exactitud las causas de la explosión, que inició en un depósito.

Según informó Clarín, el lunes podría haber mayor información sobre los motivos, una vez que finalice el trabajo de la Policía Científica bonaerense y del cuerpo de bomberos. La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Belloc.

El operativo para controlar el fuego continuaba hasta la tarde de este sábado, y se estima que podría extenderse hasta el lunes, dada la magnitud del incendio.

El lugar donde tuvo lugar la explosión es un terreno abierto, externo a los parques de Ezeiza y Carlos Spegazzini, cerca de la autopista Buenos Aires - Cañuelas. El impacto de la explosión llegó a provocar daños en puertas, ventanas y edificaciones localizadas a cuatro kilómetros de distancia.