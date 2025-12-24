Celebración del 71° aniversario de la Revolución en Argelia, el 1° de noviembre en Argel.

Este miércoles, la Junta Popular Nacional, la cámara baja del Parlamento de Argelia, aprobó por unanimidad un proyecto de ley impulsado por el gobierno que criminaliza la colonización francesa, que rigió en la nación árabe entre 1830 y 1962.

El texto fue aprobado durante una sesión plenaria presidida por Brahim Boughali, presidente del órgano parlamentario, en presencia de ministros y otros integrantes del gobierno, de acuerdo a lo que consignó la agencia oficial de noticias argelina.

En este momento, las relaciones entre el país norafricano -que es presidido desde diciembre de 2019 por Abdelmadjid Tebboune- y Francia están atravesando una importante crisis diplomática y los analistas dicen que, si bien la acción de Argelia es en gran medida simbólica, tiene una relevancia política significativa.

Estructurada en cinco capítulos que comprenden 27 artículos, la propuesta de ley aprobada se fundamenta en “los principios del derecho internacional que consagran el derecho de los pueblos a la equidad jurídica y a la justicia histórica, así como el fin de la impunidad”.

La legislación enumera los “crímenes de la colonización francesa”, que incluyen pruebas nucleares, ejecuciones extrajudiciales, “tortura física y psicológica” y el “saqueo sistemático de recursos”.

El texto establece disposiciones que determinan la responsabilidad del Estado francés por su pasado colonial en Argelia, así como mecanismos destinados a obtener un reconocimiento y disculpas oficiales por los crímenes cometidos por el gobierno colonial, como requisito previo a toda reconciliación con la historia, en el marco de la preservación de la memoria nacional.

Asimismo, la ley también contempla disposiciones penales que sancionan la glorificación de la colonización.

Antes del inicio de la votación, donde muchos legisladores estaban envueltos en banderas argelinas, dio un discurso el coordinador del Comité Nacional para la Historia y la Memoria, Mohamed Lahcen Zeghidi, quien, entre aplausos, destacó la importancia de la legislación propuesta y manifestó su orgullo por su llegada al Parlamento.

De acuerdo a lo que consignó la cadena local Echorouk, Zeghidi recordó que el documento había sufrido varias enmiendas y numerosas propuestas a lo largo de los años, ninguna de las cuales había sido promulgada.

Dirigiéndose al presidente de la cámara, el historiador señaló que esta demanda había estado sobre la mesa desde 1962, año en el que Argelia logró independizarse de Francia después de la guerra contra los invasores que había comenzado en 1954.

Zeghidi agregó que con esta nueva ley, Argelia se erige como un símbolo de resistencia, enviando un mensaje a la comunidad internacional de que no hay lugar para glorificar el colonialismo y exigiendo su erradicación y condena.

Ante los parlamentarios, Zeghidi también hizo un llamamiento a los parlamentos africanos, árabes y asiáticos para que aceleren la criminalización del colonialismo.