Flores colocadas en memoria de las víctimas del tiroteo en Bondi Beach, el 15 de diciembre, en Sydney.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, rechazó este lunes las afirmaciones de su par israelí Benjamin Netanyahu, de que el reconocimiento del Estado palestino por parte de su gobierno a principios de este año “echó leña al fuego” del “antisemitismo” y contribuyó de manera indirecta al ataque antijudío del domingo en Sídney en el que 15 personas fueron asesinadas.

Al preguntársele durante una entrevista con la Australian Broadcasting Corporation si veía un vínculo entre esa acción y el atentado terrorista perpetrado en la playa Bondi en el inicio de la celebración de la fiesta judía de Janucá, Albanese respondió: “No, no lo veo”.

El jerarca australiano agregó: “De forma abrumadora, la mayor parte del mundo reconoce la solución de dos Estados como el camino a seguir en Medio Oriente”.

El domingo, al comentar el atentado, Netanyahu declaró: “Hace cuatro meses escribí una carta al primer ministro de Australia. Le dije: ‘Su política incentiva el terrorismo. Incentiva el antisemitismo. Pide un Estado palestino y, en esencia, está premiando a Hamas por la terrible masacre que cometió el 7 de octubre [de 2023]. Está legitimando a todos estos alborotadores y no mueve un dedo para eliminar estos focos de terrorismo. Esto provocará más asesinatos’. Y no hizo nada”.

Al preguntársele su respuesta a esos comentarios, Albanese afirma que su función “en este momento es unir a la nación y promover la unidad” y que los terroristas buscan “dividirnos como nación, enfrentar a australianos contra australianos”.

“Necesitamos abrazar a los miembros de la comunidad judía que están pasando por un período extremadamente difícil, no sólo a quienes están de luto por sus seres queridos y amigos, sino a todos los miembros de la comunidad judía en Australia”, afirmó Albanese.

“Fueron 24 horas extremadamente traumáticas. Mi trabajo es brindar apoyo a la comunidad judía, es dejar claro que los australianos, de forma abrumadora, la apoyan en este momento difícil”, agregó el primer ministro de la isla, líder del Partido Laborista.

Los presuntos autores del ataque en la playa Bondi son un padre y un hijo sospechosos de usar armas de fuego obtenidas legalmente para cometer la masacre, según la Policía australiana.

Naveed Akram, de 24 años, fue arrestado en el lugar de los hechos y trasladado a un hospital de Sídney con heridas graves.

Su padre, de 50 años, a quien el diario local The Sydney Morning Herald inicialmente reportó como Sajid Akram, fue asesinado a tiros por la Policía en el lugar del ataque.

Los dos mataron a tiros a 15 personas e hirieron a decenas durante una reunión organizada por una entidad judía de la ciudad para el encendido de la primera vela de la celebración de Janucá, una actividad que se replica cada año en decenas de lugares de todo el mundo.

El hijo era conocido por la Policía y las agencias de seguridad de Nueva Gales del Sur, el estado cuya capital es Sídney, mientras que su padre tenía una licencia de armas de fuego con seis armas registradas a su nombre.

Cuatro de estas armas, armas largas que se cree incluyen un rifle y una escopeta, fueron incautadas en el lugar del ataque, y también se encontraron otras armas durante una redada policial en una casa en Campsie, en el suroeste de Sídney.

Naveed Akram, quien trabajaba como albañil, fue investigado por la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (Asio) en octubre de 2019, según el primer ministro Albanese.

Fue investigado durante seis meses por su presunta vinculación con una célula del Estado Islámico.

“[Naveed Akram] fue investigado por su vinculación con otros y se determinó que no había indicios de ninguna amenaza continua ni de que participara en actos violentos”, declaró Albanese.

En una actualización posterior, Albanese afirmó que “no había pruebas de que estas personas formaran parte de una célula”.

De todas maneras, la Policía australiana investiga un posible vínculo con Estado Islámico tras encontrar dos banderas del grupo extremista en el auto de uno de los atacantes.

El primer ministro dijo que los asesinos claramente estaban motivados por esta ideología extremista, y que se darán a conocer más detalles al respecto a medida que avance la investigación.

El comisario de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, declaró que los dos hombres vivían en una casa en Bonnyrigg, al oeste de la ciudad, que también fue allanada el domingo por la noche.

Dijo que no había nada “que indicara que alguno de los hombres involucrados en el ataque de ayer estuviera planeando el ataque”, y confirmó que el hombre mayor tenía una licencia de armas desde hacía una década.