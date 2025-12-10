El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles en la ciudad de La Paz, por orden de la Fiscalía Departamental de esa ciudad al implicarse en el caso Fondo Indígena. La información primaria fue difundida por la exministra de Presidencia en la gestión de Arce, María Nela Prada, a través de un video publicado en sus redes sociales.

Plada calificó de “secuestro” la actuación de la Policía y expuso que Arce fue subido a un minibús de vidrios negros mientras estaba de camino a buscar a familiares. Además, dijo que el exmandatario fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y declararía en oficinas de Corrupción Pública; también expresó que desconoce el motivo de la detención.

Dijo que Arce “siempre dio la cara y estuvo en el país”. “Es inocente en el caso del Fondo Indígena; me acuerdo porque yo ya trabajaba y se hizo una defensa con argumentos. No ha sido notificado, no tengo conocimiento si había una orden [de detención]”.

El caso Fondo Indígena es uno de los mayores escándalos de corrupción en Bolivia, que ocasionó un daño millonario al Estado con proyectos inconclusos o inexistentes. En esta oportunidad, la fiscalía emitió una orden de detención contra Arce para garantizar su presentación ante el Ministerio Público y posteriormente ante un juez en La Paz, según informó el medio paceño La Razón.

Arce fue vinculado en el caso debido a que la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty declaró hace algunos días sobre la causa y reconoció que recibió dinero del Estado en cuentas particulares que tenían como destino proyectos del Fondo Indígena. A su vez, en su declaración manifestó que esto fue ordenado por el entonces ministro de Economía, Arce, cuando el presidente era Evo Morales.

Previamente, Arce había sido denunciado por haber autorizado el desembolso de dinero del Fondo Indígena a cuentas personales. Al igual que en 2020, fue llamado a declarar en ese caso, informó radio Erbol.

Recientemente, Arce dejó su cargo en el Ejecutivo que ocupaba desde 2020, tras la asunción de Rodrigo Paz a principios de noviembre y en el medio de una profunda crisis económica.

Luego de conocerse la detención de Arce, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, felicitó a los funcionarios de la FELCC, División Anticorrupción de La Paz, por accionar ante la orden de detención contra el expresidente Arce.

Desde su cuenta de Tiktok, Lara, expolicía, dijo: “Lo habíamos dicho. Luis Arce va a ser el primero en entrar preso, y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y rendir cuentas”. Y agregó en su mensaje: “¡Qué viva la patria, por siempre la patria, y que mueran los corruptos!”.