Benjamin Netanyahu y Donald Trump, el 28 de diciembre, en Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

Donald Trump recibió este lunes en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El encuentro fue organizado para discutir los próximos pasos a dar en el plan del presidente estadounidense para la Franja de Gaza, en la que fue la quinta visita de Netanyahu a Estados Unidos durante 2025.

Una vez terminada la reunión, en una conferencia de prensa conjunta, Netanyahu le agradeció a Trump por su amistad con Israel, en un intento por disipar las informaciones sobre tensiones entre los dos gobiernos.

Uno de los temas que el gobernante fue a plantear a Estados Unidos era la situación de Irán, al que acusa de estar acelerando su producción de misiles.

En la conferencia de prensa, Trump dijo que espera que Teherán no esté embarcado en ese intento y agregó: “Si lo hacen, no tendremos más remedio que erradicar esa intensificación rápidamente”.

Consultado por periodistas sobre la colonización israelí que está avanzando sobre Cisjordania, su impacto en el proceso de paz y los ataques de colonos israelíes contra pobladores palestinos, el presidente estadounidense dijo que él y Netanyahu no están “de acuerdo al 100% sobre Cisjordania” pero que llegarán a “una conclusión al respecto”. Según informó The Guardian, Trump señaló a Netanyahu y agregó: “Hará lo correcto”.

Por otra parte, Trump elogió a Netanyahu, a quien calificó como “un primer ministro al más alto nivel en tiempo de guerra”, y dijo que, si no fuera por él, Israel “tal vez ya no existiría”.

Sobre Gaza, el presidente estadounidense dijo que Hamas tendrá un corto tiempo para desarmarse y que si no lo hace “habrá un infierno que pagar”. Agregó que espera pasar “muy rápido” a la siguiente fase de su llamado “plan de paz”.

En medio de una frágil tregua en Gaza, marcada por frecuentes interrupciones y con una situación catastrófica en el territorio palestino, Netanyahu viajó dispuesto a transmitirle a Trump que, para avanzar hacia otras etapas del plan, el movimiento islamista Hamas debe devolver los restos del último rehén, que siguen en la Franja de Gaza, informó la prensa israelí.

Según argumenta Hamas, las personas que sabían dónde se encontraba el cuerpo de ese rehén, el policía Ran Gvili, murieron en ataques israelíes y se desconoce dónde se halla actualmente.

Además, Hamas acusa a Israel de entorpecer los intentos de recuperar cuerpos de los escombros.

La segunda etapa del plan de Trump incluye la retirada de tropas israelíes y el desarme de Hamas. Pero Israel parece resistirse a dar esos pasos.

El ministro de Finanzas israelí, el extremista Bezalel Smotrich, manifestó, antes del viaje de Netanyahu, su expectativa de que el primer ministro le transmitiera a Trump que no se puede avanzar en el plan mientras el cuerpo de Gvili “no sea devuelto para su entierro en Israel y la organización terrorista Hamas siga existiendo, armándose y soñando con nuestra destrucción”, según citó la Agencia Judía de Noticias.

Smotrich, además, manifestó su expectativa de que Netanyahu convenza a Trump de anexar Cisjordania, y dio a entender que también quiere dominar Gaza.

De acuerdo con el diario The Washington Post y la agencia Efe, las posturas de Netanyahu y Trump se están alejando y por eso surgieron tensiones en su relación, y en particular con los funcionarios asignados por el presidente estadounidense a trabajar en este conflicto.

El portal Axios señaló que el malestar por la falta de avances se extiende al enviado especial para la región, Steve Witkoff, al yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, al vicepresidente JD Vance, a Rubio y a la jefa de Gabinete, Susie Wiles.

Mientras tanto, la población de Gaza no recibe suficiente ayuda humanitaria, el cese del fuego se interrumpe con frecuencia, y crecen los temores de que nuevos ataques israelíes desestabilicen la región, ya sea en Líbano, Siria o Irán.

Más cerca

Durante la conferencia de prensa que dieron Netanyahu y Trump antes de la reunión, el presidente estadounidense elogió a su invitado y dijo que ganaron “una guerra juntos”, en referencia a Irán.

Sin embargo, también hizo otras declaraciones que causaron malestar en dirigentes israelíes.

Según informó The Times of Israel, Trump dijo que habló con el presidente israelí, Isaac Herzog, y que este le dijo que el indulto para Netanyahu, acusado por varios casos de corrupción, ya “está en camino”. Poco después, Herzog negó haber dicho eso.

Además, Trump recibió una mirada dura de Netanyahu cuando dijo que la presencia de tropas turcas en Gaza sería “buena”.

Por su parte, Hamas confirmó este lunes la muerte de Mohamed Sinwar, que sustituyó a su hermano Yahya Sinwar, el líder del movimiento asesinado por Israel.

La muerte de Mohamed Sinwar había sido anunciada por autoridades israelíes en mayo.

El brazo armado de Hamas, las Brigadas al Qasam, manifestaron este lunes que no renunciarán a las armas “mientras persista la ocupación” israelí y advirtieron que responderán a las violaciones del cese del fuego israelíes.