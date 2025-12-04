Emmanuel Macron y Xi Jinping, durante la séptima reunión formal del Consejo Empresarial Franco-Chino, el 4 de diciembre, en Pekín.

Este jueves, el mandatario francés, Emmanuel Macron, inició una nueva visita a Pekín para entrevistarse con su par chino, Xi Jinping. Entre otros temas, el mandatario galo instó al líder del país asiático a trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania y corregir los desequilibrios comerciales.

“Debemos seguir trabajando por la paz y la estabilidad en el mundo, en Ucrania y en otras regiones afectadas por la guerra”, le dijo Macron a su homólogo. “Nuestra capacidad para trabajar juntos es decisiva”, agregó, de acuerdo con lo que consignó el portal France 24.

“El conflicto supone una amenaza vital para la seguridad europea, pero también para el respeto del orden internacional basado en el Estado de derecho”, afirmó Macron.

Por su parte, Xi destacó el apoyo de su gobierno a un alto el fuego. “China apoya todos los esfuerzos comprometidos con la paz y espera que todas las partes alcancen un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante que sea aceptable para todas las partes, a través del diálogo y la negociación”, afirmó el líder asiático.

Luego, en un tono más enfático, Xi agregó: “Al mismo tiempo, China se opone firmemente a cualquier intento irresponsable destinado a culpabilizar o a difamar del modo que sea” al país por su cercanía con Moscú, informó el diario parisino Le Figaro.

China nunca condenó la invasión rusa a Ucrania de febrero de 2022 y, por el contrario, continuó comerciando y acentuando sus lazos a todo nivel con Moscú, entre otras cosas, facilitándole tecnología para su aparato militar y siendo su principal cliente en la compra de hidrocarburos.

Las acciones diplomáticas de Macron se enmarcan dentro de los infructuosos intentos europeos de lograr tener algún rol en la resolución de la guerra en Ucrania, totalmente ignorados por Rusia y también por Estados Unidos. En los hechos, el predominio ruso en el campo de batalla es evidente y, por ello, las condiciones del Kremlin para poner fin al conflicto son claras.

Los intentos de mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, prosiguen, y, de hecho, este jueves funcionarios de su administración se volvieron a reunir con sus pares ucranianos en Miami. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, se encuentra de visita oficial en India, otro de sus grandes aliados estratégicos, donde fue recibido por su homólogo local, Narendra Modi.

Antes de la cumbre con Modi, Putin dio una entrevista al diario India Today, en la que dijo que Rusia “liberaría el Donbás en cualquier caso, por medios militares u otros”. En su diálogo con el medio indio, Putin también volvió a fustigar a los países europeos por su postura de apoyo a Ucrania. “Los europeos deberían participar en la solución del conflicto en lugar de obstaculizarlo”, declaró el líder del Kremlin.

Paralelamente, según informó este jueves la agencia Reuters, Rusia declaró que cualquier “acción ilegal” de la Unión Europea con respecto a sus activos congelados desencadenaría “la respuesta más enérgica posible”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, declaró a la prensa en Moscú: “Cualquier acción ilegal dirigida contra nuestros activos no quedará sin respuesta. Ya se están realizando los preparativos para un conjunto integral de contramedidas en caso de robo e incautación de activos pertenecientes a la Federación Rusa”.