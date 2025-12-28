El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá este lunes en la sede de la entidad en Nueva York para tratar el reconocimiento por parte de Israel de Somalilandia, hecho que se concretó el viernes y generó muchísimas repercusiones.

Desde 1991, Somalilandia existe como entidad independiente de facto, con su propia moneda y estructuras de seguridad, pero jurídicamente pertenece al territorio de Somalia, ubicado en la región del cuerno de África.

Durante la guerra y posterior hambruna que asoló Somalia a comienzos de los 90, Somalilandia se mantuvo al margen, con una autonomía efectiva y relativa calma y estabilidad, pero la región separatista nunca fue reconocida por ningún otro país.

Este domingo, en un discurso ante el Parlamento, en Mogadiscio, la capital del país, el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, condenó el reconocimiento por parte de Israel de Somalilandia, a la que calificó como una “invasión flagrante”. Advirtió, además, que la medida amenaza con desatar movimientos separatistas en otras partes.

El mandatario somalí dijo además que el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cometió el “mayor abuso” de la soberanía de Somalia en la historia del país, y se refirió a Israel como un “enemigo”.

El mismo día que Israel reconoció a Somalilandia, tanto la Unión Africana como numerosos gobiernos de la región, entre ellos los de Egipto, Eritrea, Yibuti y, obviamente, Somalia, rechazaron el paso dado por Netanyahu.

Este domingo la Liga Árabe expresó, luego de una reunión de urgencia a pedido del gobierno de Somalia, que el reconocimiento israelí de Somalilandia es un “atentado” contra la seguridad regional e instó a que se le apliquen a Israel “medidas jurídicas, económicas, políticas y diplomáticas”, de acuerdo a lo que consignó la agencia Efe.

El organismo consideró también las acciones israelíes como un “peligroso intento de reconfigurar el mapa geopolítico en el golfo de Adén y el mar Rojo frente a las costas somalíes”.

Durante este año, y en medio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, Somalilandia, país de algo de más de 130.000 kilómetros cuadrados de extensión, en el que viven alrededor de cuatro millones de habitantes, fue mencionado como un posible receptor de palestinos de Gaza.

A propósito de este tema, este domingo en una entrevista con la cadena israelí KAN, el ministro de Relaciones Exteriores de Somalilandia, Abdirahman Dahir, negó de manera rotunda la versión.

“Jamás se ha negociado ni albergar ni transferir gente desde Gaza, y cualquier otra declaración al respecto es falsa y llama al engaño”, aseguró el canciller del territorio africano, cuya capital es Hargeisa, antigua capital de la Somalilandia británica.

En defensa de la medida israelí, el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, conocido localmente como Cirro, declaró el viernes que el reconocimiento de Somalilandia “no constituye una amenaza ni un acto de hostilidad” hacia los países vecinos.

Afirmó que su nación está “profundamente arraigada en los valores islámicos de moderación, justicia y coexistencia” y no representa una postura contraria a ninguna nación o comunidad islámica, consignó la cadena Al Jazeera.

Otro tema que genera preocupación es que Israel utilice el territorio de Somalilandia para instalar una base militar o para lanzar desde allí ataques contra los hutíes de Yemen, cuyas costas distan 500 kilómetros de las del país reconocido por el gobierno de Netanyahu.

No obstante, las autoridades de Somalilandia e Israel han limitado el alcance de su acuerdo a los ámbitos políticos, sociales y económicos, descartando intenciones militares o estrategias de otro tipo.

La Unión Europea, por su parte, emitió un comunicado en el que insta al respeto de la soberanía de Somalia, pero no llegó a condenar la acción israelí.

Mientras tanto, al ser consultado el viernes sobre si reconocería a Somalilandia tal como lo hizo Israel, el presidente estadounidense, Donald Trump, se limitó a responder “no”, pero agregó que el asunto seguía en estudio. “¿Alguien sabe realmente qué es Somalilandia?”, preguntó después el mandatario.