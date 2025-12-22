Luiz Inácio Lula da Silva, llega a la ceremonia de inauguración del Puente de Integración Brasil-Paraguay en Foz do Iguacu, estado de Paraná, , el 19 de diciembre, en Brasil.

El líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Senadores, el representante por el estado de Bahía, Jaques Wagner, declaró este lunes que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetará el proyecto de ley aprobado la semana pasada que reduce la pena del exmandatario Jair Bolsonaro y las de los otros involucrados en el intento de golpe de Estado de 2022.

CNN Brasil informó que el veto podría ser firmado por Lula antes o incluso el mismo 8 de enero, día en el que el presidente liderará un acto en Brasilia en conmemoración de los hechos vandálicos antidemocráticos provocados por seguidores bolsonaristas ese día hace casi tres años.

“El 8 de enero, el presidente Lula realizará un evento para que no olvidemos ese triste día en que se enfrentaron a la democracia. Y no sé qué día firmará el veto, pero lo hará entre hoy y el 8 de enero”, dijo el senador Wagner en diálogo con la radio Metrópole de Bahía.

La semana pasada, poco después de que la medida que antes había sido aprobada por los diputados fuera aprobada por el Senado, el presidente reafirmó su oposición a la propuesta que reduce las penas para los condenados por intentos de golpe de Estado. De aprobarse, la medida beneficiaría al expresidente Jair Bolsonaro, que fue condenado por el Supremo Tribunal Federal a cumplir una pena de 27 años y tres meses de prisión.

“Si el Congreso quiere, que anulen mi veto”, declaró el líder de 80 años en una ceremonia navideña celebrada en el distrito de Santana, al norte de la ciudad de San Pablo. Según Lula, él tomará esa medida porque considera que es una “obligación” no permitir que “la democracia retroceda”.

“Por primera vez en la historia de este país, tenemos un presidente encarcelado por intento de golpe de Estado, por intentar conspirar para asesinar a Lula, a Alckmin y a Alexandre de Moraes. Y ahora quieren una amnistía”, declaró el presidente.

“El Congreso tiene derecho a hacer cosas, yo tengo derecho a vetar, y luego ellos tienen derecho a anular. Ese es el juego”, declaró Lula ante los medios presentes en el lugar.

Un día antes, en una conversación con periodistas, Lula había dejado totalmente clara su voluntad: “Cuando llegue a mi escritorio (la ley), la vetaré”.

La organización del acto conmemorativo del 8 de enero en Brasilia está siendo liderada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Guilherme Boulos, líder del Partido Socialismo y Libertad, quien fue especialmente designado por Lula para la ocasión.

Trascendió además que, para darle fuerza al evento que tendrá lugar en la primera semana del año que viene, año electoral en Brasil, Lula ya convocó a todos los ministros de su gobierno que estén en la capital ese día para participar en el evento.

Además, serán invitados al acto los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, así como a los magistrados del Supremo Tribunal Federal, parlamentarios y comandantes de las Fuerzas Armadas.

También están previstas para ese día movilizaciones de militantes del PT de todo el país hacia Brasilia.

El año pasado, los presidentes de las respectivas cámaras legislativas no estuvieron presentes en el acto conmemorativo, debido a la creciente fricción que existía en torno a las enmiendas parlamentarias y al debate sobre el futuro de la amnistía para Bolsonaro y sus más cercanos colaboradores, que ya habían empezado a ser juzgados por sus acciones golpistas.