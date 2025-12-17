Vladimir Putin, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, reunidos con miembros del servicio galardonados con la medalla de la Estrella de Oro del Héroe de Rusia, el 17 de diciembre, en el Centro de Control de Defensa Nacional en Moscú.

En su intervención de este miércoles en la reunión anual ampliada del Ministerio de Defensa, el presidente ruso, Vladimir Putin, destacó el desempeño de las fuerzas militares de su país en la guerra en Ucrania.

El líder del Kremlin manifestó su convicción de que alcanzará sus objetivos en Ucrania, ya sea por medios diplomáticos o militares, y que buscará ampliar una “zona de amortiguación” en el país.

Además, Putin mantuvo un tono desafiante al afirmar: “Si la parte contraria y sus aliados extranjeros se niegan a entablar conversaciones sustanciales, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por medios militares”.

Según informó el portal France 24, las declaraciones del líder ruso llegan en medio de la presión de Estados Unidos y Rusia para que Kiev acepte el “plan de paz” de 28 puntos presentado por Washington. Este plan es plenamente favorable a los intereses de Moscú, ya que plantea la entrega de territorios ucranianos a Rusia, incluidas zonas que las tropas del Kremlin no controlan en la región del Donbás, compuesta por las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.

El “plan de paz”, presentado inicialmente como hecho por la Casa Blanca, pero en cuya redacción tuvieron una activa participación funcionarios de Moscú, también incluye la no aspiración por parte de Ucrania de pertenecer algún día a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la reducción del Ejército ucraniano. Se trata de exigencias planteadas por Putin durante los casi cuatro años de la guerra que comenzó con la invasión rusa a territorio ucraniano en febrero de 2022.

El presidente ruso se mostró agresivo con los líderes europeos, a quienes llamó “cerditos” y los invitó a unirse a las negociaciones de paz, tal como lo hizo el gobierno estadounidense que lidera Donald Trump.

“Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo. Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en períodos históricos anteriores y tomarse la revancha”, afirmó Putin, de acuerdo a lo que consignó la agencia Efe.

Reunión por los activos rusos

Este jueves en Bruselas, donde se encuentra la sede de la Unión Europea, se llevará a cabo una cumbre cuyo tema principal será la evaluación la manera en la que serán utilizados los activos rusos que se encuentran congelados en bancos europeos, la mayor parte de ellos en entidades financieras belgas.

La finalidad se estima que será destinar la mayor parte de esos fondos para apoyar las enormes necesidades presupuestarias y de defensa de Ucrania, cuyo presidente, Volodímir Zelenski, estará presente en Bruselas.

Según informaron agencias internacionales, el principal problema que queda por resolver es la exigencia de Bélgica de que los otros miembros del bloque que integran 27 países compartan los riesgos financieros si Rusia logra demandar con éxito a al Estado belga o al depositario central de valores del país, Euroclear, donde se encuentran depositados.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró este miércoles que usar los activos rusos congelados en Europa para ayudar a Ucrania sin una base legal sólida otorgaría a Moscú “la primera victoria desde el inicio de la guerra”.

En su discurso ante el Parlamento, afirmó que su país respalda los esfuerzos para que Moscú asuma los costos de la invasión de Ucrania, pero advirtió que cualquier mecanismo debe basarse en bases legales sólidas y evitar exponer a los países a responsabilidades cuyo alcance es indefinido.

Italia es, después de Alemania y Francia, la tercera mayor economía del bloque, y su postura sobre la financiación podría influir en la balanza entre los países que impulsan medidas audaces para apoyar al gobierno de Zelenski y aquellos preocupados por las consecuencias legales y la inestabilidad del mercado.