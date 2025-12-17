Invertir en Ucrania es invertir en el futuro, también para ustedes”, declaró el canciller Friedrich Merz ante cientos de representantes y directivos de empresas en la Casa de la Empresa Alemana en Berlín. Políticos e inversores se reunieron allí el lunes para el 8º Foro Empresarial Germano-Ucraniano. Dirigiéndose al líder del Kremlin, Vladimir Putin, Merz añadió sobre la participación alemana y europea en Ucrania: “No cejamos, redoblamos nuestros esfuerzos”.

Su compañera de partido en la CDU y ministra de Economía, Katherina Reiche, subraya que Alemania es el mayor país donante a Ucrania y que por tanto es “perfectamente legítimo” exigir la participación de empresas alemanas en contratos en Ucrania.

Sin embargo, el alcance del papel de las empresas alemanas en la reconstrucción de Ucrania, cuyas necesidades financieras el Banco Mundial estima en 542.000 millones de dólares, sigue siendo incierto. Esto a pesar de que representantes de Ucrania, Estados Unidos, Alemania y varios Estados miembros de la UE han estado negociando en Berlín las condiciones para el fin de la guerra esta semana. El jueves se espera una decisión sobre si se liberará la suma de tres cifras de las reservas del banco central ruso congeladas en el proveedor de servicios financieros Euroclear en Bruselas como préstamos a Ucrania. Según Merz, si estos miles de millones no se transfieren a Ucrania, esta decisión perjudicaría la capacidad de acción de la UE durante años.

Pero otros ya tienen puesta la mira no sólo en esos miles de millones, sino en la enorme suma que en última instancia será necesaria para reconstruir la infraestructura destruida: BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, con sede en Nueva York.

BlackRock desarrollará un plan de acción

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, quien originalmente tenía previsto asistir junto a Merz al Foro Económico Germano-Ucraniano, anunció poco antes: “Se ha establecido un grupo de trabajo conjunto con BlackRock. Su principal tarea es desarrollar un plan de acción lo antes posible”, escribió en X tras una reunión en línea con el negociador de Trump, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; y el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció el lunes el apoyo de los alemanes en Berlín: “Aprecio enormemente que las empresas alemanas se mantuvieran firmes y permanecieran en Ucrania tras la invasión rusa”. Sin embargo, él también había informado antes sobre una reunión con Fink. Esto no es sorprendente: el anterior gobierno de coalición de Olaf Scholz (SPD) ya había visto cómo Estados Unidos afirmaba, incluso bajo la administración de Joe Biden, que BlackRock planeaba la reconstrucción de Ucrania, según informaron a taz fuentes cercanas al canciller. En aquel entonces, el propio Zelenski habló por primera vez, en mayo de 2023, sobre un posible papel destacado de BlackRock en la reconstrucción; para entonces, la gran y conocida incógnita ya estaba en juego.

Trump fue aún más lejos. Documentos complementarios a su plan de 28 puntos para Ucrania, negociado con Moscú por Witkoff y Kushner, estipulaban el uso de los 210.000 millones de dólares rusos congelados en Europa para asegurar inversiones estadounidenses en la reconstrucción de Ucrania y en Rusia.

Potencial de crecimiento de Ucrania

Oliver Gierlichs, director general de Bayer en Ucrania y presidente de la Cámara de Comercio Germano-Ucraniana en Kiev, instó a las empresas alemanas a aumentar su presencia en el mercado ucraniano ya, porque “para quienes vienen después de la guerra, la fiesta se acabó. Sólo reciben las sobras, no los cortes de primera calidad”. Ucrania aún ofrece un importante potencial de crecimiento en las áreas de tecnología, agricultura, defensa y materias primas, enfatizó Merz. Las empresas alemanas están listas para brindar su apoyo, mientras que Estados Unidos ya firmó un acuerdo con Kiev para la extracción de tierras raras.

Mientras tanto, Alemania está haciendo un gran esfuerzo para seguir apoyando a Ucrania: según el canciller, se movilizarán 170 millones de euros adicionales para reforzar la infraestructura energética, que ha sido duramente atacada por Rusia. El gobierno alemán pretende crear un Fondo Europeo Emblemático de 500 millones de euros para inversiones el próximo año, junto con otros socios europeos.

A pesar de los masivos ataques rusos, Ucrania aún puede esperar un crecimiento económico de “poco menos del 2%” este año, según cálculos de expertos económicos ucranianos de Berlin Economics y el Instituto de Investigación Económica y Consultoría Política, obtenidos por taz. Los mayores problemas actuales son los apagones masivos y la importante escasez de mano de obra. Si la guerra termina pronto, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo prevé un crecimiento económico del 5 % ya en 2026.