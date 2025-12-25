Vigilia para exigir la libertad de los presos políticos arrestados durante las protestas del 8 de agosto de 2024, el 25 de diciembre, en Caracas.

Dos organizaciones integradas por familiares de personas arrestadas por motivos políticos confirmaron que en la madrugada de este jueves, 71 personas que estaban presas desde las protestas que se generaron luego de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en julio de 2024 fueron puestas en libertad. Estas personas fueron liberadas por las autoridades.

“Madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón (estado Aragua), así como de nueve mujeres presas políticas detenidas en Las Crisálidas (estado Miranda), y tres adolescentes provenientes de La Guaira”, expresó en un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

De acuerdo a lo que consignó la BBC, la organización agregó que “cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”.

Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad mencionó la puesta en libertad de “65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, tres mujeres en Las Crisálidas y tres adolescentes en La Guaira”. “Es un logro importante, pero insuficiente; por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una amnistía general”, indicó en su comunicado la organización, en el que remarcó que “la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.

Según estas organizaciones, el proceso de excarcelaciones había estado paralizado durante varios meses, lo que motivó reiterados llamamientos públicos para que se revisaran los expedientes de las personas que estaban detenidas.

Las madres de algunos de los arrestados habían advertido que no se registraban nuevas liberaciones desde el mes de marzo.

Las detenciones se produjeron en el contexto de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el órgano electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia y presentó las pruebas de su triunfo al publicar las actas de votación.

Las protestas luego de los comicios terminaron con la detención y el encarcelamiento de aproximadamente 2.400 personas, y aunque la mayoría fueron liberadas posteriormente, inicialmente habían sido acusadas por la Fiscalía de delitos graves, entre otros de terrorismo.

Organizaciones no gubernamentales y opositores, por su parte, consideran a estas personas como presos políticos, algo que el Ejecutivo de Maduro niega.

Esta nueva liberación se produce en un contexto de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno venezolano.

En las últimas semanas, la administración de Donald Trump endureció todavía más la estrategia contra Caracas con nuevas medidas de aislamiento, entre ellas el refuerzo de acciones para bloquear la exportación de petróleo venezolano y la intensificación del despliegue militar en el mar Caribe, muy cerca de las costas del país.