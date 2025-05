Las críticas internas y externas al gobierno de Benjamin Netanyahu aumentan a medida que Israel intensifica su ofensiva en la Franja de Gaza -con ataques que muchas veces dejan más de un centenar de muertos en un solo día- y explicita sus planes de “ofrecerle” a una población asediada y sin alimentos que abandone el lugar donde vive.

Israel “va camino de convertirse en un Estado paria, como lo fue en su momento Sudáfrica, si no vuelve a comportarse como un país sensato”, dijo en una entrevista con la radio pública Yair Golan, que fue subjefe del Estado Mayor del Ejército israelí y que actualmente lidera Los Demócratas, una organización política surgida por la fusión de los partidos Laborista y Meretz. El dirigente político agregó que un “Estado sensato no libra una guerra contra civiles, no mata bebés por afición, ni se fija objetivos como la expulsión de una población”.

En represalia por esos dichos, el ministro de Defensa, Israel Katz, prohibió el viernes que Golan sea parte de las reservas del ejército, que vuelva a utilizar uniforme o que ingrese a una base militar. Katz, integrante de un gobierno que ha descalificado diversas críticas con acusaciones de antisemitismo, dijo que las declaraciones de Golan son un “libelo de sangre” que sirve “a los enemigos de Israel para seguir persiguiendo a los soldados del ejército a lo largo del mundo”.

Como parte de la defensa cerrada que hace el gobierno israelí de su actuación en este conflicto, Netanyahu se refirió el jueves al incidente ocurrido en Yenín (en Cisjordania, un territorio alejado de la Franja de Gaza), en el que militares dispararon contra diplomáticos, entre ellos el embajador uruguayo en Palestina, Fernando Arroyo, y los de varios países europeos. Según Israel, fueron “disparos de advertencia” porque la comitiva se desvió de una ruta aprobada.

“Nos encontramos en una intensa guerra de siete frentes, lanzada contra nosotros por Irán y sus aliados. En la guerra a veces ocurren accidentes”, dijo el primer ministro en un video difundido por su oficina, y destacó que, “afortunadamente, nadie resultó herido”. En esa declaración, Netanyahu dijo que los militares de su país “no atacaron a civiles ni diplomáticos”, y afirmó que es Hamas el que mata a civiles israelíes y utiliza a los palestinos como escudos humanos.

Sin embargo, la ofensiva lanzada por Israel en la Franja de Gaza mató hasta el viernes a 53.822 personas, más de 16.500 de ellas menores de edad, entre las cuales se encontraban más de 900 bebés de menos de un año. A estas cifras, las autoridades de la Franja de Gaza estiman que deben agregarse entre 10.000 y 20.000 muertes más de personas que no pudieron ser identificadas.

A los muertos se suman más de 100.000 heridos y un número indeterminado de desaparecidos. El viernes, los rescatistas de Gaza recuperaron nueve cadáveres de los escombros de una vivienda familiar en Yabalia, bombardeada en la noche del jueves. Más de 50 personas quedaron atrapadas en los escombros, pero la falta de equipamiento impidió avanzar más en la búsqueda de sobrevivientes y cadáveres, informó el portavoz de los rescatistas, Mahmud Basal, según citó la agencia de noticias Efe.

Otro ataque israelí, con un “robot bomba”, fue dirigido contra el almacén de medicamentos del hospital Al Awda, también en Yabalia, el norte de la Franja de Gaza, informó la agencia Europa Press. Esto “amenaza con exacerbar el desastre sanitario” y poner en riesgo “la vida de los pacientes y el personal médico”, advirtieron las autoridades del hospital, que pidieron a los organismos internacionales que actúen de inmediato para frenar estos ataques.

Esos organismos denuncian una y otra vez lo que ocurre en Gaza. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, manifestó el viernes que el conflicto entró en su fase “más cruel” y que “80% del enclave es suelo prohibido para los gazatíes”. Guterres dijo que de los casi 400 camiones con ayuda humanitaria que esta semana recibieron permiso de Israel para ingresar a la Franja de Gaza, sólo 115 pudieron distribuir su carga y que al norte de ese territorio “no ha llegado nada”.

“Las familias se están muriendo de hambre mientras el mundo observa en tiempo real. Israel tiene obligaciones muy claras bajo el derecho humanitario internacional: debe tratar a los civiles con dignidad y, como potencia ocupante que es, debe facilitar la ayuda necesaria”, dijo Guterres. Recordó que afuera de Gaza hay insumos suficientes para llenar 9.000 camiones, pero faltan los permisos israelíes para que ingresen. Según las autoridades gazatíes, en los últimos días 29 personas -niños y ancianos- murieron de hambre.

El Programa Mundial de Alimentos denunció el viernes que 15 de sus camiones fueron saqueados antes de que fuera posible repartir la ayuda, debido a la desesperación que viven los habitantes de este territorio palestino. “Necesitamos el apoyo de las autoridades israelíes para que lleguen a Gaza volúmenes mucho mayores de ayuda alimentaria de forma más rápida, constante y transportada por rutas más seguras, como se hizo durante el alto el fuego”, manifestó el programa.

Netanyahu dijo el jueves que el objetivo de Israel “desde el principio fue llevar comida a los civiles palestinos, no a los terroristas”. Agregó que la ayuda humanitaria será repartida próximamente por “empresas estadounidenses”. Este anuncio fue muy cuestionado por trabajadores humanitarios que señalan que aquellas personas que tengan alguna dificultad para desplazarse no podrán acceder a los alimentos, que se repartirán en el sur de la franja. Además, aquellos que sí puedan trasladarse deberán moverse en zonas militarizadas con los riesgos que eso implica.

En su discurso del jueves, difundido en video, Netanyahu se refirió a dos funcionarios de la embajada israelí que fueron asesinados en Washington, Estados Unidos, y repudió la frase “Palestina libre”, que según dijo, pronunció el atacante. “Para estos neonazis, 'Palestina Libre' es simplemente la versión actual de 'Heil Hitler'. No quieren un Estado palestino. Quieren destruir el Estado judío. Quieren aniquilar al pueblo judío, que ha estado en la Tierra de Israel durante 3.500 años”, dijo el primer ministro.

Acusó además a varios países europeos de estar del lado de los “terroristas” al evaluar sanciones contra Israel, una iniciativa que se discutió esta semana ante la imparable ofensiva en Gaza. A su vez, la embajada israelí en Estados Unidos manifestó que Francia contribuye “al aumento del antisemitismo” en el mundo por mostrarse dispuesta a sumarse a los más de 140 países, entre ellos Uruguay, que reconocen a Palestina como Estado. El canciller francés, Jean-Noël Barrot, respondió que “acusar de incentivar el antisemitismo o a Hamas a quien defiende una solución de dos estados es absurdo y calumnioso”.

Días atrás, en Israel unos 500 manifestantes protestaron contra la ofensiva en Gaza y mostraron fotos de bebés a los que mataron estos ataques militares dispuestos por el gobierno israelí. Algunos de los participantes en la movilización llevaban camisetas con la consigna “Alto a los horrores en Gaza”.