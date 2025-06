En Buenos Aires, los miércoles se consolidaron como un día de movilizaciones a partir de las marchas de jubilados que cada semana se dirigen al Congreso.

Además de haber sido perjudicados por el veto del presidente Javier Milei a un aumento de las jubilaciones y por el cambio del mecanismo para ajustarlas, fueron afectados por otras políticas como las que eliminaron el acceso gratuito a ciertos medicamentos, terminaron con los subsidios a la energía o aumentaron el transporte público.

Este miércoles otros sectores también llevaron adelante sus propias protestas.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) convocó a un paro y una marcha hacia el Ministerio de Salud.

El sindicato del mayor hospital pediátrico de Argentina prevé volver a parar por algunas horas el domingo y está en conflicto en reclamo de “una recomposición salarial del 100%” y que se igualen los sueldos más bajos al valor de la canasta familiar (unos 1.500 dólares) para todos los trabajadores, incluso residentes y becarios.

Días atras, en una entrevista, Milei cuestionó que haya que pagarle a los médicos residentes. “En otros países del mundo las residencias no son rentadas. O hasta pagan [los médicos en formación] por las residencias”, expresó.

Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que este “es un paro en el que unos pocos privilegiados sindicales” dificultan la atención en el hospital.

El portavoz dijo que el gobierno sólo quiere “limpiar a los ñoquis”, que según su discurso aumentan la plantilla de funcionarios, algo que los trabajadores niegan.

“Nuestro problema no es con el Garrahan, no es con los médicos, no es con los administrativos, no es con el resto del personal, sino que es con los ñoquis, es con la gente que le roba recursos a todos ellos”, dijo.

Norma Lezana, secretaria general de APyT, dijo a eldiarioAr que lo que el Ministerio de Salud les ofreció hasta ahora no es más que una ampliación de presupuesto ordinaria, que se aplica a casi toda la administración pública.

El sindicato consideró que hacer pasar esto por un aumento de recursos para el Garrahan fue una “nueva operación de prensa” del gobierno.

“Esta ampliación presupuestaria del 10% no responde a las demandas del Garrahan ni soluciona los problemas estructurales ni los salariales que ya produjeron 200 renuncias”, manifestó APyT en un comunicado.

También cuestionó que Milei haya afirmado que 70% de los trabajadores del hospital se dedican a tareas administrativas, cuando ese porcentaje es de 10%.

“De 4.728 trabajadores solo 473 desempeñan funciones administrativas, mientras que el 68% son profesionales y técnicos de la salud, área asistencial en contacto con los pacientes de alta complejidad”, informó APyT. “El gobierno no puede tapar el sol con las manos. El Garrahan es causa nacional”, manifestó.

Jubilados y un nuevo frente

Una nueva organización social, el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, anunció que se uniría a la marcha de jubilados de este miércoles en el Congreso después de dirigirse hacia el Ministerio de Desregularización, a cargo de Federico Sturzenegger, para protestar contra los recortes que afectan a los trabajadores.

Esta nueva organización, impulsada por sindicatos del transporte y trabajadores estatales, es integrada por distintos movimientos sociales y otros sindicatos que son parte de las mayores centrales argentinas: la Confederación General del Trabajo y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina.

El frente recién creado califica como “criminal” la política de recortes, y se propone denunciar “el brutal ajuste, la desregulación del sistema productivo y la destrucción del aparato estatal impulsados por el gobierno nacional”.

También denuncia las restricciones al derecho de huelga, que se aplicaron mediante la declaración de esencialidad de nuevos sectores, y el debilitamiento de las instancias de negociación colectiva, también impuesto por decreto.

Por otra parte, para este jueves está prevista una protesta en el Hospital de Clínicas, que depende de la Universidad de Buenos Aires, para defender la educación y la salud, y denunciar una pérdida del 40% del poder adquisitivo del salario en ese ámbito, así como la falta de actualización en las partidas necesarias para que ese centro funcione.

También la Universidad Nacional de Rosario se movilizará este jueves en la plaza Montenegro de la ciudad santafesina para protestar por la pérdida de salario y presupuesto, informó Página 12. Además lanzará una campaña de firmas, que aspira a reunir un millón, en defensa de la educación superior gratuita y de calidad.