Varios sectores del influyente rubro ganadero brasileño coinciden en que el expresidente Jair Bolsonaro debería dejar de insistir con ser candidato en las elecciones del año que viene, para las que se encuentra inhabilitado, para viabilizar cuanto antes la designación de un candidato que esté en condiciones de derrotar en las urnas al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo a lo que informó Folha de San Pablo, el tema cobró protagonismo durante la Feria Internacional de la Cadena Productiva de la Carne (Feicorte), que se celebró la semana pasada en la localidad de Presidente Prudente, en el estado de San Pablo.

En el evento se hizo presente Bolsonaro acompañado por el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, integrante del partido Republicanos, quien es visto por muchos ganaderos y miembros de entidades vinculadas al sector como la persona más idónea para representar a la derecha en la puja electoral con Lula.

Vastos sectores de la derecha brasileña entienden que si Bolsonaro sigue insistiendo en que estará en la contienda, indirectamente está impidiendo el surgimiento de otro liderazgo claro dentro de la oposición, que se encuentra bastante fragmentada.

Además del propio Bolsonaro, quien está inhabilitado hasta 2030 por el Tribunal Supremo Electoral, además de estar enfrentando un juicio penal por una presunta trama golpista en 2022, hay cinco gobernadores de derecha que son vistos como potenciales candidatos para el año que viene.

Además de Freitas, están en carrera Ronaldo Caiado (Goiás) del partido Unión Brasil; Romeu Zema (Minas Gerais), integrante de Novo, y Ratinho Junior (Paraná) y Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), ambos pertenecientes al Partido Social Democrático, sector liderado por el exalcalde de la ciudad de San Pablo Gilberto Kassab, quien también fue ministro durante los gobiernos de Dilma Rousseff y Michel Temer.

De los cinco gobernadores mencionados, únicamente Freitas está en su primer período de gobierno y podría aspirar a la reelección. Sin embargo, el lobby ganadero apuesta a que sólo el gobernador de San Pablo tiene posibilidades reales de ganar la contienda electoral.

En el evento ganadero de la semana pasada, Freitas se mostró sumamente amable con Bolsonaro, de quien fue ministro de Infraestructura entre 2019 y 2022. También en la feria de Presidente Prudente Bolsonaro dio un breve discurso, en el que, de acuerdo a lo que consignaron medios brasileños, volvió a reiterar sus expectativas de poder participar en las elecciones del año que viene. “Unas elecciones sin Jair Bolsonaro son una negación de la democracia”, declaró el exmandatario, a quien Freitas, en la misma instancia, elogió afirmando que su “misión” todavía no había culminado.

“Estoy aquí para honrar a nuestro presidente Bolsonaro, una persona que ha hecho historia en Brasil. Quisiera agregar algo más: su misión, presidente, no ha terminado. Seguirá aportando mucho a Brasil; marcará la diferencia”, le dijo Freitas a Bolsonaro.

Pero el sentimiento de que el exmandatario debe dar un paso al costado no se limita únicamente al sector ganadero, sino que es compartido por muchos dirigentes y militantes de la derecha brasileña. En ese sentido, la semana pasada Doutor Luizinho, diputado federal por el estado de Río de Janeiro y líder del partido Progresistas en la Cámara de Diputados, dejó claro durante un almuerzo con empresarios celebrado en Brasilia lo que muchos antiguos partidarios de Bolsonaro únicamente dicen por lo bajo.

Luizinho dijo que, con su persistencia, el expresidente está obstaculizando a la derecha al no definir con claridad quién será su candidato el año que viene. Progresistas fue uno de los principales aliados del expresidente y formó parte de su gobierno. “Esta es la realidad. El expresidente Bolsonaro impide que la centroderecha tenga un camino claro. Porque al no apoyar al gobernador Tarcísio de Freitas, o al no adoptar una postura clara sobre su candidatura, impide la organización de la centroderecha en el país”, expresó el legislador.