Cinco días después de anunciar que se congelaban los envíos de armas a Ucrania porque no había suficientes reservas en Estados Unidos, Donald Trump anunció el lunes que los envíos se van a reanudar. “Vamos a enviar más armas, tienen que poder defenderse. Están recibiendo fuertes ataques y vamos a tener que enviar más armas, principalmente armas defensivas”, dijo en una comparecencia ante la prensa durante la cena con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“No estoy nada contento con el presidente Putin”, prosiguió Trump, “pero esto es algo que nunca habría sucedido si yo hubiera sido presidente. Esta era una guerra que nunca iba a ocurrir. Detesto ver gente muerta. No son estadounidenses ni israelíes los que están siendo asesinados allí. Son todos rusos y ucranianos, pero fueron 5.000, quizás 7.000 la semana pasada, 7.500, en su mayoría soldados, pero la gente en pueblos y ciudades está siendo atacada. Tienen padres, hermanas y hermanos, familias. Me decepciona, francamente, que el presidente Putin no la haya detenido. No me hace ninguna gracia”.