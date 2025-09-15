El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se presentó este lunes en el Congreso y, ante los diputados, además de plantear las líneas en las que quiere que se centren los próximos meses en el ámbito parlamentario, se refirió a los hechos ocurridos en los últimos días, en los que las protestas en contra de las masacres perpetradas por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza marcaron la Vuelta a España, una de las competiciones ciclísticas más importantes del mundo.

El domingo, la última etapa de esta célebre carrera que cada año finaliza en Madrid tuvo que ser cancelada por las enormes protestas que había en la capital española, que impedían el normal desarrollo de la llegada, así como también la premiación de los ganadores.

En su exposición de este lunes ante los parlamentarios, Sánchez expresó: “¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? [...] Hasta que no cese la barbarie ni Rusia ni Israel deben estar en una competición más”.

De acuerdo con lo que consignó el portal Público, el mandatario socialista destacó que desde el gobierno que él preside “rechazan siempre la violencia” y tienen “profunda admiración y respeto por los ciclistas y deportistas”. “Se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión”, dijo respecto de los sucesos del domingo en Madrid, y a continuación manifestó su “profundo respeto y admiración” hacia una sociedad española “que defiende sus ideas de forma pacífica”.

“España es quien salva el honor de Europa”, agregó Sánchez, que recordó algunas iniciativas impulsadas por su país para defender la causa palestina, como el pedido al gobierno de la Unión Europea hace más de un año y medio de revisar el acuerdo de asociación comercial con Israel, una cuestión que planteó la semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Manifestantes pro palestinos, luego de invadir la calle y obligar a los organizadores de la carrera a abandonar la 21ª y última etapa de la Vuelta a España 2025, el 14 de setiembre, en Madrid. Foto: Óscar del Pozo, AFP

Las manifestaciones propalestinas que se registraron durante varias etapas de la Vuelta a España fueron rechazadas por el gobierno israelí. El domingo, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Benjamin Netanyahu, Gideon Sa’ar, acusó a Pedro Sánchez de incitar las manifestaciones que provocaron la suspensión de la última etapa de la competencia deportiva.

“Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!”, escribió el canciller israelí en su cuenta de X. “La turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó la vuelta ciclista. Así, se canceló el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España”, denunció el líder de la diplomacia israelí, según informó la agencia Efe.

Dentro de España, en una línea muy similar a la del gobierno de Israel, se manifestó el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. “El responsable del boicot a La Vuelta es Sánchez, no puede gobernar quien jalea [anima] la violencia entre compatriotas”, dijo el líder opositor, informó el diario madrileño ABC.

“Se puede repudiar lo que ocurre en Gaza sin tener que caer en el antisemitismo o llegar a ser felicitado por un grupo terrorista”, agregó el dirigente gallego. “Se puede condenar y se debe condenar, pero no así”, dijo sobre las acciones militares de Israel sobre la población civil de Gaza.

El domingo, poco después de que se confirmara la suspensión de la llegada de La Vuelta a Madrid, Feijóo publicó en sus redes sociales una carta en la que atacó la postura del gobierno de Sánchez con eufemismos que generaron innumerables reacciones de los usuarios.

En su carta, Feijóo se refirió a las matanzas de civiles en la Franja de Gaza como la “respuesta que está dando el Gobierno de Israel”, calificando los asesinatos indiscirminados como “pérdidas civiles”. Además, en su mensaje el líder popular habló de “personas de origen palestino” en lugar de decir “palestinos”.