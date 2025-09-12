El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que está bajo custodia una persona que, “con un alto nivel de certeza”, está relacionada al asesinato del activista conservador Charlie Kirk el miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley.

En una entrevista con Fox News, Trump advirtió que la información es preliminar y que “siempre está sujeto a correcciones”. No obstante, sostuvo que la persona detenida es a quien “estamos buscando”.

Entre los detalles que ofreció, el presidente informó que “alguien muy cercano” a la persona bajo custodia lo identificó y entregó. Dijo que en el proceso de detención estuvo involucrado un pastor, quien es miembro de las fuerzas de seguridad. Esta persona, junto con un amigo que es “alto mando de la Policía Federal estadounidense”, se habría comunicado con el padre del sospechoso del tiroteo, quien lo retuvo hasta que fue detenido.

El anuncio de Trump se produjo horas después de que el FBI difundiera imágenes del principal sospechoso y un video en el que se lo ve escapando por el techo de un edificio cercano tras el tiroteo. Un funcionario policial confirmó las declaraciones de Trump a The New York Times y detalló que el hombre fue detenido el jueves por la noche por la Policía estatal y local de Utah.

Trump también afirmó que espera que el detenido reciba la pena de muerte por lo que hizo. “Charlie Kirk era la mejor persona, no se merecía esto. Trabajó tan duro y tan bien, a todos les caía bien”, expresó el presidente. “En Utah tienen la pena de muerte, y tienen un muy buen gobernador allí”, dijo el presidente, y señaló que el gobernador, Spencer Cox, “está muy decidido respecto de la pena de muerte en este caso”.