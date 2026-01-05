Apartamento en Catia La Mar, en el estado de La Guaira, el 4 de enero, luego del bombardeo de Estados Unidos en Venezuela. Foto: Federico Parra / AFP

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que el “cobarde secuestro” del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue posible “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes” que los protegían.

De acuerdo con el diario The New York Times, el operativo dejó cerca de 40 muertos. A su vez, el medio digital venezolano Efecto Cocuyo publicó que hubo 25 víctimas o más, de las que identificó con su nombre a 18. Según este portal, 15 de esas personas eran jóvenes de menos de 25 años que integraban el Batallón de Seguridad Presidencial número 6.

También murió una mujer civil, cuya hija también resultó herida, en el sur de Caracas. Además, hubo otros 90 heridos, según los registros de los hospitales de la zona.

Acerca de este ataque, denominado Operación Resolución Absoluta, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que “las palabras no alcanzan a describir la valentía, el poder y la precisión de esta operación histórica. Una operación conjunta masiva, ejecutada de una manera impecable”. Según el presidente estadounidense, Donald Trump, fue “uno de los ataques más precisos” de la historia militar de su país y tuvo como objetivo “una casa que era más bien una fortaleza”.

El responsable de esa acción, el general John Daniel Razin Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo que se trabajó durante meses en preparar la operación, en la que participaron varias agencias estatales, entre ellas la CIA.

Estudiaron a Maduro y su entorno, su rutina, cómo se desplazaba, a dónde iba e incluso su vestimenta y sus mascotas. Para esto fue crucial el trabajo de un informante que reportaba a la CIA y que estaba infiltrado en el gobierno. Un equipo de esa agencia viajó en agosto a Venezuela y logró contactar a esa persona.

Para lanzar el ataque eligieron la noche del viernes al sábado porque había condiciones de visibilidad favorables en la zona, y se desplegaron 150 aeronaves.

“Cuando la fuerza comenzó a acercarse a Caracas, el componente conjunto comenzó a desmantelar y neutralizar los sistemas de defensa antiaérea de Venezuela, utilizando armamento para garantizar el pase a salvo de los helicópteros hacia el objetivo”, dijo Caine, según la BBC. Al llegar al complejo en el que se encontraban Maduro y Flores, los helicópteros recibieron disparos “y respondieron con fuerza abrumadora para defenderse”, agregó.

Sobre la captura del presidente venezolano, Caine dijo que “Maduro y su esposa se rindieron”.