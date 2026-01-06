Los países que integran la Coalición de Voluntarios para Ucrania emitieron este martes la llamada Declaración de París, en la que plasmaron un acuerdo en torno a un paquete de “garantías de seguridad de carácter legalmente vinculante” para proteger a Ucrania una vez que se alcance allí un acuerdo de cese del fuego con Rusia.

“La Coalición de Voluntarios reconoce, por primera vez, una convergencia operativa entre los 35 países que la conforman, así como Ucrania y Estados Unidos, para construir garantías de seguridad sólidas”, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, en una conferencia de prensa, después de la cumbre de gobernantes de esos países.

Los participantes se comprometieron a mantener un “sistema de garantías política y jurídicamente vinculantes” con un mecanismo de supervisión y verificación liderado por Estados Unidos y una fuerza internacional, según informaron las agencias Europa Press y Efe.

Además de esa supervisión, se establece que Ucrania mantendrá unas fuerzas armadas de 800.000 integrantes para disuadir de posibles agresiones futuras. También contará con el compromiso de sus aliados, establecido “legalmente”, de ejercer esa disuasión y apoyar a Ucrania si ocurriera un nuevo ataque ruso.

Para ese fin se creará la Fuerza Multinacional para Ucrania, con apoyo de todos los países involucrados, con una “planificación militar coordinada” para actuar “por tierra, mar y aire”. Esa fuerza será coordinada por la Coalición de Voluntarios, Estados Unidos y Ucrania.

En esta iniciativa están involucrados casi todos los países de Europa, además de Canadá, Turquía, la OTAN y las instituciones de la Unión Europea. Además, asistieron a esta reunión el enviado especial del gobierno de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kurchner, el asesor y yerno del presidente estadounidense Donald Trump.