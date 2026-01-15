El presidente estadounidense, Donald Trump, y la dirigente venezolana María Corina Machado, mantuvieron este jueves una reunión de dos horas, a puertas cerradas, en la que almorzaron juntos en la Casa Blanca.

Antes del encuentro, la vocera de Trump, Karoline Leavitt, dijo en conferencia de prensa que el presidente mantiene incambiada su opinión de que Machado no cuenta con el apoyo suficiente en Venezuela para liderar una transición política. Dijo que esta “fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional”.

“En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado”, agregó Leavitt.

“Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y que confiaba en que mantendría una buena y positiva conversación con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela. Así que el presidente espera, obviamente, hablar con ella sobre la realidad en el país”, agregó la portavoz.

Al finalizar el encuentro, quien habló con la prensa fue Machado. Dijo que este fue “un día histórico” y afirmó: “Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”.

Dijo que le “presentó” la medalla del Nobel de la Paz “por su compromiso único con la libertad”, pero no aclaró si la dejó en manos del gobernante estadounidense.

Antes del encuentro, Machado había hecho pública su voluntad de entregarle a Trump el Nobel de la Paz que recibió en 2025 –un premio que el gobernante esperaba que fuera para él–, en agradecimiento a sus acciones para liberar Venezuela. El Comité del Nobel había aclarado que el premio no es transferible.

El sábado 3 Trump ordenó atacar varios puntos de ese país y capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Celia Flores. En esas acciones militares murieron 77 personas y otras fueron heridas, entre ellas civiles venezolanos.

Este jueves, Machado destacó acerca de Trump “cómo conoce la situación” y “cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela”.

Frente a los periodistas habló de su salida de Venezuela, donde vivió en la clandestinidad desde las elecciones de julio de 2024, en las que Maduro se proclamó ganador sin presentar la documentación que lo probara. “No estaría aquí hoy, y probablemente ni siquiera estaría viva, de no haber sido por el apoyo que recibí de su país. Estuve perdida en medio del océano durante cuatro horas, con olas de casi dos metros, y sufrí una fractura en la columna vertebral. En un momento pensé que no lo iba a lograr. Y lo volvería a hacer una y otra vez”, dijo.

Después, Machado se dirigió al Capitolio para reunirse con legisladores demócratas y republicanos.

Trump, un día antes de recibir a Machado, mantuvo lo que calificó como una “gran conversación” con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según medios estadounidenses, la CIA le recomendó mantener al actual gobierno porque ese camino era más estable que imponer por la fuerza un cambio de autoridades.

Trump dijo el miércoles, después de la charla con Rodríguez, que la dirigente es “una persona estupenda”, alguien con quien se ha “trabajado muy bien”, y concluyó: “Creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”.