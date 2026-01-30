Palestinos desplazados durante un funeral en el campo de refugiados de Maghazi, tras un ataque israelí en el centro de la Franja de Gaza, el 30 de enero.

Un alto funcionario militar israelí reconoció en declaraciones que brindó bajo condición de anonimato a medios locales que dentro del ejército se estima que la cifra de palestinos muertos en la Franja de Gaza brindada por el Ministerio de Salud manejado por Hamas es en gran medida exacta.

De acuerdo a lo que informó The Times of Israel, la cifra actual de muertos por la ofensiva militar israelí en el territorio palestino es de 71.667, incluyendo más de 450 que fueron asesinadas desde el alto el fuego que empezó a regir en octubre del año pasado.

En sus declaraciones, el alto funcionario israelí indicó que el desglose real de la cifra de muertos en Gaza se está revisando, y se desconoce con precisión cuántos de los muertos integraban organizaciones armadas y cuántas personas murieron directamente como consecuencia de los ataques.

Según el funcionario militar citado por medios israelíes, la cifra total comunicada por Hamas no incluye los cuerpos que se cree están enterrados bajo los escombros en Gaza, que se estima que son alrededor de 10.000.

El Ministerio de Gaza también afirma que al menos 440 palestinos murieron de desnutrición y hambre en la Franja durante la ofensiva israelí, algo que Israel niega.

Los registros del Ministerio de Salud de Gaza incluyen los nombres y las identificaciones de más del 90% de los cuerpos encontrados, sin hacer una diferenciación entre los civiles y quiénes eran combatientes de las facciones armadas que existen en Gaza.

El gobierno israelí nunca refutó los datos del Ministerio de Salud de Hamas con sus propias cifras exactas, sino que ofreció reportes de bajas aproximadas de civiles y combatientes muertos, insistiendo en que la proporción era mucho menor que en otros conflictos de guerra urbana.