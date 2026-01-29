Marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en apoyo a la ley de hidrocarburos y para exigir la liberación de Maduro, el 29 de enero, en Caracas.

La Asamblea Nacional de Venezuela, el órgano unicameral legislativo del país, aprobó este jueves por unanimidad en segunda discusión la reforma parcial a la ley de hidrocarburos, una propuesta presentada el 15 de enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que revierte las restricciones que hasta el momento existían sobre la participación privada y las inversiones en el sector petrolero aprobadas durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez.

“Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria en funciones. De acuerdo con lo que informó el medio local El Pitazo, la reforma aprobada tiene 18 artículos y entre sus cambios prevé que las actividades primarias no sólo puedan ser realizadas exclusiva o mayoritariamente por el Estado, sino también por “empresas privadas domiciliadas” en el país, “en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales”.

También se suma un nuevo artículo que establece que las controversias que no puedan ser resueltas de forma amistosa “podrán ser decididas por los tribunales competentes de la República o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes”.

Al debate asistieron autoridades y representantes del sector de hidrocarburos, entre ellos, el presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega. La propuesta aprobada por la totalidad de los parlamentarios surgió luego de un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela para el suministro de crudo. La presidenta Rodríguez solicitó a los diputados su aprobación para que el país pueda elevar la producción y promover la inversión extranjera.

El diario local El Nacional agregó que la nueva normativa ofrece más garantías a los privados, cede el control estatal de explorar de manera exclusiva y reduce los impuestos. El medio oficialista Telesur informó que “la reforma responde a la necesidad de modernizar el sector energético, atraer inversión tecnológica y capital, y reactivar la producción tras años de medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el país” por Estados Unidos, cuyo gobierno participó activamente en la redacción de la norma para favorecer los intereses de sus empresas que operan en el país sudamericano.

De hecho, el miércoles, durante su comparecencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a la norma aprobada un día después en Caracas. El jefe diplomático de la Casa Blanca consideró la reforma de la ley de hidrocarburos como un paso importante en la cooperación entre el gobierno de Delcy Rodríguez y su país.

Rubio dijo ante los congresistas que, si bien la reforma “no llega lo suficientemente lejos” y “probablemente se necesite hacer más”, se trata de un logro “extraordinario” para Estados Unidos. “Eso nunca habría sucedido hace dos o tres semanas. Ciertamente no habría sucedido si Maduro todavía estuviera allí. Así que creo que estos son signos de progreso”, expresó el alto jerarca de la administración que lidera el presidente Donald Trump.