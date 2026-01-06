Durante la noche del lunes, medios internacionales y publicaciones en redes sociales reportaron ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, la sede presidencial del gobierno venezolano en Caracas. Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en un operativo militar estadounidense a gran escala, la exvicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumió la investidura y se juramentó en el cargo.

“Juro que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal del honor histórico, como nación libre, soberana e independiente”, planteó Rodríguez en su canal de Telegram una vez ratificada formalmente su nueva función.

Según informó Efe, los disparos se debieron a que las fuerzas de seguridad divisaron múltiples drones que sobrevolaron la zona sin la autorización correspondiente para los vuelos. Fuentes gubernamentales consultadas por esa agencia de noticias aseguraron que “la Policía emitió disparos de forma disuasiva” y subrayaron que no se trató de un enfrentamiento directo, además de ratificar que “todo el país se encuentra en total tranquilidad”.

Los disparos ocurrieron sobre las 20.00 y las ráfagas duraron unos pocos minutos; se difundieron videos en los que puede verse la sede presidencial totalmente a oscuras y lo que presuntamente sería fuego antiaéreo o munición que atraviesa el cielo.

Por el momento no hay información adicional sobre la procedencia de los drones y tampoco se reportaron heridos, fallecidos o detenidos.

Un artículo del diario venezolano El Nacional, citado por Deutsche Welle, aseguró, con base en fuentes que no identificó, que la “situación irregular en las adyacencias de Miraflores” fue una confusión entre los servicios de seguridad, en la que los dispositivos de vigilancia fueron desplegados sin que los funcionarios en tierra fueran informados. “Al detectar los drones sobrevolando la zona, algunos efectivos abrieron fuego, creyendo que se trataba de una amenaza”, planteó el periódico.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a la CNN que si bien sigue de cerca los informes, Estados Unidos “no está involucrado” con los acontecimientos.

María Corina Machado quiere compartir el Nobel con Trump

Ante una consulta vinculada al papel que podría tener María Corina Machado tras la captura de Maduro, Trump dijo que la líder opositora no cuenta con “apoyo ni respeto” en Venezuela. Su candidatura política fue inhabilitada para los comicios de 2024, pasó a la clandestinidad y obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025 en octubre del año pasado, catalogada como una “campeona de la paz” por el Comité Nobel noruego. En su momento, se lo dedicó a Trump.

“Apenas supe sobre la premiación, se lo dediqué al presidente Trump porque creí, en ese momento, que lo merecía [...]. Si creí que lo merecía en octubre, imagínate ahora. Creo que él ha probado al mundo lo que quiere decir y el 3 de enero pasará a la historia como el día que la justicia derrotó a la tiranía”, dijo la opositora en inglés durante una entrevista con Fox News.

“Es un hito. No solamente es enorme para el futuro de la gente en Venezuela, sino también un paso enorme para la humanidad, la libertad y la dignidad”, evaluó sobre la captura de Maduro.

Confirmó que su última conversación con Trump fue el 10 de octubre, día en que le otorgaron el reconocimiento, y agregó que está planeando volver a Venezuela “tan pronto como sea posible”. Consultada por el periodista estadounidense Sean Hannity sobre si en algún momento le ofreció directamente el premio a Trump, aseveró que “todavía no ocurrió”: “Ciertamente me encantaría poder decirle personalmente que creemos –el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano–, ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”, reafirmó.

“Venezolanos, llegó la hora de la libertad”, dijo Corina Machado en X el día que militares estadounidenses atraparon a Nicolás Maduro. “Esta es la hora de los ciudadanos, los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional”, complementó.