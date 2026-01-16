El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó el 6 de enero en conferencia de prensa la intención de adquirir Groenlandia, isla autónoma dependiente de Dinamarca, por razones de seguridad nacional, ante la presencia de barcos de Rusia y China. A partir de esto, surgieron repercusiones políticas en varios países.

Francia, Suecia, Alemania y Noruega comenzaron el jueves a desplegar ejercicios militares en Groenlandia para una misión de reconocimiento, que anunciaron previamente el miércoles, según consignó France 24.

El Ministerio de Defensa de Alemania manifestó que el despliegue se desarrolla “con vistas a posibles contribuciones militares destinadas a apoyar a Dinamarca en la garantía de la seguridad en la región, por ejemplo, en el ámbito de las capacidades de vigilancia marítima”.

En los ejercicios militares, que continuarán hasta el sábado, participa un “equipo de reconocimiento” integrado por 13 miembros de las Fuerzas Armadas alemanas, explicaron desde la cartera.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció al respecto en X la noche del miércoles e informó que “las primeras unidades militares francesas ya están en camino; otras les seguirán”. Y añadió en declaraciones a la prensa que serán refuerzos por “medios terrestres, aéreos y marítimos”.

Además, Francia abrirá un consulado en Nuuk, la capital de Groenlandia, el 6 febrero, según anunció el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot. El funcionario dijo que Dinamarca sufre un “chantaje” de Trump para hacerse con ese territorio, de acuerdo a lo que informó Efe.

El despliegue se produce luego de que se realizara una reunión en Washington entre funcionarios de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, que según el gobierno danés finalizó con un “desacuerdo fundamental” sobre ese territorio.

El ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su par groenlandesa, Vivian Motzfeldt, fueron recibidos en la Casa Blanca por el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rasmussen dijo en rueda de prensa que a pesar del desacuerdo, se pactó la creación de un “grupo de trabajo de alto nivel” para estudiar “una vía común para avanzar”.

Posteriormente, Trump habló con periodistas en la Casa Blanca sobre este encuentro, en el que no participó, y dijo: “Tengo muy buenas relaciones con Dinamarca y veremos cómo evoluciona todo esto. Creo que se encontrará una solución”. Horas antes había publicado en Truth Social que con Groenlandia en “manos” de su país, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) será “mucho más eficaz”.

El Ministerio de Defensa de Dinamarca comunicó antes de la reunión diplomática que incrementaría su presencia militar en Groenlandia, así como las maniobras en la isla, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

España no descarta participación de vigilancia militar en Groenlandia

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, declaró el jueves que no se descarta que su país también participe del despliegue militar europeo en Groenlandia, pero se mostró prudente, y expuso que se debe esperar para comprobar cómo se desarrollan los acontecimientos: “Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy”.

Robles aseguró que si Estados Unidos se apropiara de Groenlandia, la Unión Europea (UE) debería responder desde un aspecto jurídico de respeto a la soberanía y al orden internacional y no desde una postura militar.

Groenlandia puede contar con la UE “política, económica y financieramente”, dijo la presidenta de la Comisión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el jueves que Groenlandia puede contar con la UE “política, económica y financieramente” ante las amenazas de Trump. Y aseguró que el Ártico y su seguridad son “cuestiones clave” para el bloque. Aseveró que “los debates sobre la seguridad del Ártico son principalmente una cuestión clave para la OTAN, pero también son tremendamente importantes para nosotros”.

Asimismo, la portavoz del bloque, Anitta Hipper, afirmó que “Groenlandia forma parte del territorio del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, en principio está cubierta por la cláusula de solidaridad mutua del artículo 42.7 del Tribunal de la UE. Sin embargo, actualmente la cuestión no se plantea”. El artículo 42.7 hace referencia a que, si un país miembro de la UE es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia.