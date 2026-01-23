La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el Foro Económico Mundial en Davos, el 23 de enero de 2026. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Durante una charla que ofreció este viernes en el Foro Económico de Davos, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economista búlgara Kristalina Georgieva, advirtió sobre los desafíos que implica la expansión de la inteligencia artificial (IA) para los mercados laborales de todo el mundo, afirmando que puede significar “un tsunami” para el empleo por la rapidez de los avances y su efecto sobre la demanda de habilidades, los salarios y las oportunidades de contratación para las personas más jóvenes.

De acuerdo a lo que informó el portal Europa Press, Georgieva –quien estuvo acompañada en la charla por la presidenta del Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde, y por la directora general de la Organización Mundial del Comercio, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala– también manifestó su preocupación, porque, al mismo tiempo que la IA avanza con gran rapidez en muchas áreas del mundo del trabajo, no se implementaron las legislaciones necesarias para que su irrupción sea segura.

“Esto avanza muy rápido, y, sin embargo, no sabemos cómo hacerlo seguro”, se lamentó Georgieva.

El avance de la IA viene siendo un tema de preocupación para la jefa del FMI, quien hace poco más de una semana presentó un informe publicado en el sitio oficial de la entidad que dirige, en el que abordó los estudios que pronosticaron la probabilidad de que la IA incida en aproximadamente el 40% de los empleos, en algunos casos sustituyéndolos y en otros complementándolos.

En el informe publicado por el FMI se recuerda que históricamente la automatización y la tecnología de la información tendieron a afectar las tareas más rutinarias en los ámbitos laborales, pero se enfatiza que una de las características que distingue a la IA es su capacidad para impactar en empleos altamente cualificados.