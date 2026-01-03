El presidente estadounidense Donald Trump habla a la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026.

“Me dijeron miembros de las Fuerzas Armadas que no hay ningún otro país en la Tierra que pueda llevar a cabo una maniobra así”, dijo este sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, después de atacar a Venezuela y capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. “Si hubieras visto lo que pasó. Lo vi, literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión”, dijo en una entrevista telefónica con Fox News, según citó CNN.

Trump tiene previsto dar un mensaje oficial, pero antes habló con algunos medios acerca del ataque. Relató que presenció la captura del presidente venezolano desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. “Vimos todos los detalles. Estábamos rodeados de mucha gente, incluidos generales, y ellos sabían todo lo que estaba pasando. Y fue muy complejo, extremadamente complejo”, dijo.

“Si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes. [...] Es que fue algo increíble, un trabajo increíble el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así”, añadió Trump, quien minutos después compartió en redes sociales una imagen del presidente venezolano.

“Simplemente irrumpieron y entraron en lugares en los que no era posible entrar, rompieron puertas de acero que se habían colocado allí precisamente por este motivo, y los sacaron en cuestión de segundos. Nunca había visto nada igual”, continuó Trump. “Fue realmente una operación brillante”, dijo a The New York Times, entre elogios a quienes participaron directamente.

Según el presidente estadounidense, estaba previsto un segundo ataque, en el que se podría haber desplegado un “gran número” de aviones de combate y helicópteros, pero no fue necesario.

En su entrevista con Fox News, Trump dijo también que Maduro y Flores estaban detenidos en un buque militar que los trasladaría a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico. “Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro de que les encantó”, dijo.

Afirmó que antes de lanzar la operación Estados Unidos hizo trabajo de inteligencia, construyó una casa “igual” a la que atacaron, con los mismos blindajes y medidas de seguridad, y practicaron el asalto.

Consultado por la cadena sobre lo que piensa hacer a continuación, respondió: “Bueno, estamos tomando esa decisión ahora. No podemos arriesgarnos a dejar que otra persona lo dirija y simplemente se haga cargo de lo que él dejó. Así que estamos tomando esa decisión ahora. Nos involucraremos mucho en ello. Y queremos llevar la libertad al pueblo”.

Trump dijo también que su país va a estar “fuertemente involucrado” en la industria petrolera venezolana, según citó The Guardian.

En sus declaraciones, el presidente estadounidense manifestó también que intentó negociar con Maduro. “Pero yo le dije: ‘No, no podemos hacerlo’. Lo que hizo con las drogas es malo”, concluyó.