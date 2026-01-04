Delcy Rodríguez durante su vicepresidencia de Venezuela, el 8 de setiembre de 2025, en Caracas. Foto: Federico Parra / AFP

Venezuela sigue en un estado de gran incertidumbre después del ataque de Estados Unidos, que bombardeó el sábado instalaciones militares en varios puntos del país y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Una vez terminada la operación militar, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que se hará cargo de la conducción del país. Al mismo tiempo, se dirigió a una autoridad venezolana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para lanzarle una advertencia: si ella “hace lo que queremos”, Estados Unidos no lanzará nuevos ataques por tierra en Venezuela, afirmó.

Si bien Rodríguez repudió el sábado los ataques y afirmó que Maduro sigue siendo el presidente venezolano, finalmente asumió como presidenta encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia.

Este domingo, Trump reiteró su amenaza. En declaraciones a la revista The Atlantic, manifestó: “Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”.

Después de que militares estadounidenses lo capturaran el sábado, Maduro fue conducido a la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Está previsto que este lunes se presente ante un juzgado de Nueva York, donde enfrenta cargos por “narcoterrorismo”, conspiración para ingresar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados con armas. La acusación fue presentada en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur, y recientemente Estados Unidos había aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por su detención.

Ese día, Trump anunció que Estados Unidos va a “gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata”. En la conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que esos dos integrantes de su gabinete “gobernarán Venezuela”. Agregó que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”.

Consultado sobre el papel de la líder opositora María Corina Machado, Trump dijo que no cuenta con “apoyo ni respeto” en Venezuela.

Uno de los primeros anuncios que hizo Trump después de capturar a Maduro fue que grandes petroleras estadounidenses van a invertir en reactivar el sistema de producción de petróleo de Venezuela. Este sábado, otro empresario, Elon Musk, anunció que su firma Starlink brindará servicios de internet de banda ancha gratis a los venezolanos hasta el 3 de febrero.

Entrevistado por la cadena NBC, Rubio dijo este domingo que “espera ver cambios en Venezuela” y que los “más inmediatos” deben ser aquellos “que redunden en el interés nacional de Estados Unidos”. Advirtió que su país va a utilizar “todos los medios a su alcance” para enfrentar todo aquello que resulte una amenaza.

El gobierno de Trump anunció semanas atrás el regreso de la doctrina Monroe, que busca ampliar su influencia en América Latina y poner freno a la de otras potencias. En su nueva versión, los temas clave de este discurso serían combatir la migración y el narcotráfico, además de fortalecer los gobiernos y a los candidatos políticos aliados de Washington.

Presidenta encargada

Tania D’Amelio, la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dijo que Maduro sufrió un secuestro y que el país enfrenta una situación “excepcional, atípica y de fuerza mayor” que no está prevista en la Constitución.

Según informó el medio venezolano Efecto Cocuyo, el fallo del tribunal no declaró la ausencia absoluta de Maduro, lo que obligaría a convocar elecciones en un plazo de 30 días, sino que designó a Rodríguez como presidenta encargada para garantizar la defensa del país y la administración del Estado. En su resolución, la corte aclara que esto no implica “decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta)”.

Como presidenta encargada, Rodríguez convocó al Consejo de Defensa de la Nación y decretó el estado de conmoción exterior. Esta declaración permite al gobierno movilizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en su totalidad y tomar control militar de los servicios públicos y de la infraestructura petrolera.

La FANB declaró este domingo su respaldo a Rodríguez y aseguró que garantizará la gobernabilidad del país, según un comunicado que leyó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. El texto respalda la decisión de la Justicia de encargarle la presidencia a Rodríguez, pero agrega que Maduro es “el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos” y exige a Estados Unidos su liberación inmediata.

Padrino también llamó a la población a continuar con sus actividades y sus rutinas y “no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo”.

Pese al apoyo militar, las potestades de Rodríguez están condicionadas por la amenaza del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos. Sin embargo, antes de su designación, Rodríguez había manifestado su disposición a dialogar con Estados Unidos con una “agenda constructiva”.

Este domingo, Rubio dijo a NBC que Maduro era alguien que no respetaba los acuerdos, que “rompió todos” los que alcanzó con el gobierno del anterior presidente estadounidense, Joe Biden, y que se “burló” de esa administración. “Simplemente no podíamos trabajar con él”, dijo, pero agregó que con Rodríguez sí es posible.

Rubio dijo que Estados Unidos le ofreció a Maduro, en “múltiples ocasiones, la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva”, pero el presidente venezolano “eligió no hacerlo”.

Planes de Washington

Rubio manifestó que su país no está “en guerra” con Venezuela y que sus acciones tienen como objetivo frenar el narcotráfico. Pero también afirmó que Washington debe dirigir una transición “por el bien” de Venezuela y el de Estados Unidos.

En sus declaraciones a NBC, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que el gobierno de Trump también está atento a las autoridades cubanas, a las que calificó como “un gran problema”. Agregó: “No voy a comentar nuestros próximos pasos ni nuestras políticas actuales al respecto. Pero no somos muy partidarios del gobierno cubano y creo que eso no es un misterio”.

Rubio dijo que Estados Unidos mantendrá su despliegue militar en el Caribe y continuará atacando supuestas “narcolanchas” y capturando petroleros frente a costas venezolanas. Estas acciones, que ya dejaron más de un centenar de muertos, han sido calificadas como ejecuciones extrajudiciales por distintas organizaciones y dirigentes políticos.

“Seguiremos atacando las embarcaciones con drogas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos”, dijo, y agregó: “También seguiremos decomisando embarcaciones sancionadas por órdenes judiciales”. En aguas internacionales cercanas a Venezuela, Estados Unidos capturó varios buques que transportaban petróleo y les confiscó la carga.

“Eso sigue en pie y es una enorme cantidad de presión que seguirá en vigor hasta que veamos cambios, no sólo por los intereses nacionales de Estados Unidos, la principal prioridad, sino también por un futuro mejor para el pueblo de Venezuela”, dijo. “Queremos que Venezuela avance en cierta dirección, porque no sólo creemos que es bueno para el pueblo venezolano, sino que también beneficia nuestro interés nacional”, insistió Rubio, según citaron distintas agencias internacionales.

Consultado en una entrevista en ABC News sobre la autoridad que pretende tener el gobierno estadounidense sobre otro país, Rubio dijo que Estados Unidos cuenta con métodos de presión, como el bloqueo a los petroleros que transportan crudo venezolano. “Lo que estamos gestionando es la dirección que tomará esto en el futuro”, dijo.

Sobre los cuestionamientos políticos a la operación militar lanzada en otro país para apresar a su presidente, que fue repudiada por gobiernos de varios países, por Naciones Unidas, organizaciones civiles y manifestantes en distintos lugares de mundo, Rubio manifestó: “Se quejan de esta operación. Imagínese los aullidos si nos hubiéramos quedado cuatro días para capturar a cuatro personas más”. En su opinión, este ataque a Venezuela “es estabilizador para la región y refuerza el ‘vecindario’ en el que vivimos”.

Rubio manifestó que las fuerzas militares estadounidenses ya no están en Venezuela. “Sólo estuvieron por cerca de dos horas cuando fueron a capturar a Maduro”, dijo.

Consultado sobre las palabras de Trump acerca de que no atacará si Delcy Rodríguez hace lo que Estados Unidos quiere, Rubio respondió que a Washington le interesa proteger sus intereses. “Lo que el presidente está diciendo es muy simple: como presidente de Estados Unidos, no va a andar diciéndole a la gente lo que no va a hacer”, agregó.

Condiciones para negociar

“Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial allí [en Venezuela]. Tendrán que decidir ahora qué dirección quieren tomar, y esperamos que elijan una dirección diferente de la que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela”, dijo.

Durante la entrevista, el secretario de Estado negó que el petróleo venezolano sea el motivo detrás de este ataque militar, pero sí admitió que existe un “tremendo interés de empresas occidentales [...], “no rusas ni chinas”, en invertir para reactivar la producción venezolana. Sin embargo, esa inversión sólo tendrá lugar bajo ciertas circunstancias, agregó.

A quienes reclaman elecciones les dijo que los venezolanos “llevan con el sistema del chavismo en pie desde hace 15 o 16 años y todos preguntan por qué 24 horas después del arresto de Nicolás Maduro no hay elecciones para mañana mismo. Es absurdo”.