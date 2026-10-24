A horas de la segunda vuelta, Lula y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas con movilizaciones y actos multitudinarios

El candidato del Partido de los Trabajadores concentró a sus simpatizantes en Río de Janeiro y San Pablo y dijo tener la “certeza” de que será reelecto; el postulante del Partido Liberal sostuvo que “Brasil se cansó de esperar”.

Este sábado, en la víspera de la segunda vuelta, el presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, reunió a miles de simpatizantes en distintos puntos del país para cerrar definitivamente la campaña electoral. Este domingo, más de 158 millones de personas están habilitadas para votar y elegir entre Lula o el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro –condenado por participar en un intento de golpe de Estado.

La primera parada en el cierre de campaña de Lula fue el paseo marítimo de Copacabana, en Río de Janeiro. En una conferencia de prensa, el mandatario dijo tener la “certeza” que obtendrá una victoria en el balotaje y que será reelecto para los próximos cuatro años. El exdirigente del sindicato de los metalúrgicos de San Bernardo del Campo agradeció a sus seguidores y afirmó que “lo que el pueblo brasileño hizo en esta segunda vuelta no estaba escrito en ninguna página de nuestra sociología”.

Luego de la primera vuelta, que tuvo lugar el 4 de octubre y que posicionó a Bolsonaro casi dos puntos porcentuales por encima de Lula, las últimas encuestas están marcando un escenario de empate técnico. Las eventuales ventajas quedan dentro del margen de error. La última encuesta de Datafolha, por ejemplo, arrojó uan intención de voto de 47% para Bolsonaro y de 46% para Lula; al considerar los votos válidos, el sondeo marca 50% y 50%.

“Hoy tenemos un ejército de demócratas en este país —más grande que el ejército chino, más grande que el ejército ruso y más grande que el ejército estadounidense—, que es el ejército de Lula; y, en la práctica, mañana llegaremos a 13 millones de soldados”, manifestó Lula, en referencia un canal público de WhatsApp que reúne a millones de personas. En la recta final de la campaña, el candidato del PT ha acusado a la compañía Meta –propietaria de Whatsapp, Instagram y Facebook– de favorecer a su adversario.

Lula también le habló directamente a las miles de personas que asistieron este sábado al cierre de campaña en Río de Janeiro. Además de afirmar que el despliegue “posiblemente fue la manifestación política más bonita de la historia de Copacabana”, Lula les pidió continuar conversando con las personas que no votaron en la primera vuelta para convencerlos de que hacerlo “es fundamental para fortalecer la democracia brasileña”.

Posteriormente, Lula -que próximamente cumplirá 81 años- se trasladó a San Pablo para encabezar un acto en la Avenida Paulista, donde sus seguidores corearon al unísono, entre otros cánticos: “Lula, guerrero del pueblo brasilero”. Allí, en otra rueda de prensa, el mandatario volvió a referirse a Bolsonaro como un “miliciano”, concepto que también utilizó en la noche del viernes durante el segundo y último debate entre los dos candidatos.

“Yo jamás imaginé disputar unas elecciones con un mentiroso, un miliciano y un no cualificado, como este joven que está disputando la presidencia de la República. [...] No tiene ningún compromiso con ninguna verdad. No sabe medir la diferencia entre la mentira y la verdad. Miente con la mayor desfachatez, no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ningún sentimiento”, fustigó Lula.

Según informó CNN, se espera que Lula permanezca las próximas horas en San Pablo, ya que tiene que votar en el municipio São Bernardo do Campo.

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El cierre de Flávio

Por su parte, el senador y candidato del Partido Liberal celebró en la mañana de este sábado un acto en Belo Horizonte, a donde llegó pasadas las 11.00 para encabezar una caravana de motocicletas que inició en la Praça da Liberdade. Según reportó G1, Bolsonaro se mostró junto a aliados políticos -como el recién electo gobernador de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo-, pero no pronunció ningún discurso durante el acto.

Tras el desfile, Bolsonaro partió hacia Río de Janeiro, donde participó en un evento en Barra de Tijuca rodeado por una enorme multitud de seguidores. En un video que compartió en redes sociales, grabado desde un automóvil junto a su esposa, Fernanda Bolsonaro, el candidato del Partido Laboral afirmó que “el actual gobierno promete mucho y no cumple nada”. Sostuvo que Brasil “ya no está dividido entre izquierda y derecha”, sino que “todos están unidos del mismo lado, que es el lado del cambio”.

“Brasil se cansó de esperar, porque lo que se vendió como esperanza, ¿se convirtió en qué? Se convirtió en miedo, se convirtió en desilusión, se convirtió en récord de mujeres asesinadas y en récord de obras inacabadas”, manifestó Bolsonaro, que prometió que, en caso de ser electo este domingo, dará “lo mejor”.