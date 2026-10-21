Burkina Faso en revolución: un enigma llamado Ibrahim Traoré

Llegó al poder en 2022, con 34 años, tras un golpe de Estado y pidiendo perdón por el ruido de las armas. Desde entonces, el capitán Ibrahim Traoré rompió con Francia, se acercó a Rusia, hizo del oro su principal aliado y se convirtió en un ícono panafricano y anticolonial en las redes. Pero ¿qué hay detrás de este joven militar a quien muchos ven como una reencarnación de Thomas Sankara?

El 2 de octubre de 2022, Ibrahim Traoré pidió disculpas antes de empezar a hablar. “Hace apenas unas horas hemos perturbado su apacible sueño en la ciudad de Uagadugú [la capital del país] con el ruido de las armas. Les pedimos sinceramente disculpas”. Traoré se convertiría pocos días después en el jefe de Estado más joven del mundo. Con solo 34 años, asumía el liderazgo de su país. Ese perdón por el ruido provocado por el golpe de Estado que lo llevó al poder no dejaba de ser curioso.

En África occidental, los jóvenes tienen la obligación de respetar a los mayores. En este caso, Traoré no había respetado nada: un joven capitán acababa de derrocar a su superior, un teniente coronel, y despertar a los mayores a tiros. El joven Traoré pedía perdón antes de hablar porque sabe de dónde viene y a quién se dirige. Sin embargo, esta no sería la primera ni la última vez que pediría perdón antes de tomar la palabra. Lo haría unos meses más tarde, en concreto el 28 de julio de 2023, durante la Segunda Cumbre Rusia-África en San Petersburgo. “La africanidad me obliga y, por respeto al derecho de los mayores, debo pedirles perdón”, pronunció.

A su vuelta de Rusia, Traoré fue recibido como un héroe. La avenida Kwame Nkrumah –bautizada en honor al primer presidente de Ghana y padre del panafricanismo– es el punto neurálgico e histórico de manifestaciones políticas, y ese día se llenó otra vez de gente. Como ya es costumbre, un séquito de camionetas Toyota y soldados armados hasta los dientes acompañaba a la comitiva presidencial. El torso de Ibrahim Traoré salía por la escotilla de uno de los automóviles que trasladaban al presidente. Contento y sonriente, saludaba a la gente que lo esperaba en la calle. “¡¡¡IB, IB, IB!!!”, coreaba la multitud.

San Petersburgo selló un giro que ya estaba en marcha: el acercamiento a Moscú corrió en paralelo al divorcio de París. A los cuatro meses de llegar al poder, Traoré exigió el retiro de los cerca de 400 soldados de las fuerzas especiales francesas de la operación Sabre –dedicados a la lucha antiyihadista en el Sahel– y denunció el acuerdo de asistencia militar firmado con Francia en 1961. En paralelo, había pedido la salida del embajador francés, Luc Hallade, y suspendido a Radio France International (RFI) y France 24. Rusia reabría su embajada en Uagadugú en diciembre de 2023 y extendía su cooperación a la seguridad, la educación y la energía, incluida la nuclear civil. En mayo de 2025, Traoré volvió a Moscú para el 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 2026, ambos países firmaron un acuerdo para dar forma oficial a su relación. Cuatro meses después, el 26 de junio, Burkina Faso rompía relaciones diplomáticas con Francia.

El divorcio no fue solo burkinés. En setiembre de 2023, Traoré y los dirigentes de Malí y Níger, que también habían roto con París, firmaron la Carta del Liptako-Gourma, que creó la Alianza de Estados del Sahel (AES), un pacto de defensa mutua que en julio de 2024 se convirtió en confederación. En enero de 2025, los tres países abandonaron la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao).

Igual que durante la Revolución Democrática y Popular (RDP) de Thomas Sankara (1983-1987), el mundo vuelve a mirar a este país saheliano con curiosidad.

¡Patria o muerte, venceremos!

El 30 de setiembre de 2022, la población se levantó sin entender lo que estaba pasando. La señal de televisión no llegaba. “No signal, no signal, no signal”, repetía la pantalla, ahora inútil. Lo que sí funcionaba era la cobertura móvil e internet, un elemento esencial para el desarrollo del golpe de Estado que se estaba gestando a 462 kilómetros de Bobo-Dioulasso, en la ciudad de Kaya, a solo 100 kilómetros de la capital.

Las redes empezaron a arder. Facebook y Whatsapp se llenaron de mensajes sobre el “golpe de Estado contra el hombre fuerte de Burkina Faso”, avisos de disparos en el campo militar Baba Sy de Uagadugú, llamados a la prudencia. Para Burkina Faso, 2022 fue el año de los dos golpes de Estado. El 24 de enero, el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba derrocó al presidente Roch Marc Christian Kaboré (2015-2022), elegido en las urnas tras la caída de Blaise Compaoré, derribado en 2014 por un levantamiento popular tras 27 años en el poder. Damiba se convirtió en el nuevo “hombre fuerte” del país, al frente del Movimiento Patriótico para la Salvaguardia y la Restauración (MPSR). Pero solo ocho meses más tarde, un grupo de oficiales liderado por el joven capitán Ibrahim Traoré lo derrocó en un golpe que se alargó tres días, hasta que Damiba dimitió y se exilió en el vecino Togo, de donde fue extraditado en enero de 2026, acusado por la junta de conspirar contra ella.

La población local seguía de cerca los acontecimientos cuando el capitán Sorgho pronunció: “Vive le Burkina Faso! La Patrie ou la mort, nous vaincrons!” [¡Viva Burkina Faso! ¡Patria o muerte, venceremos!]. Una frase desempolvada de la era Sankara que en América Latina cualquiera asocia con la Revolución cubana.

Todo urgente

En ese momento, Ibrahim Traoré era un capitán desconocido para el gran público. Se presentó en sociedad, sin tiempo, el 2 de octubre de 2022. A diferencia de lo que ocurre hoy, entró en la sala de conferencias del barrio de Ouaga 2000 sin protocolo. En uniforme de combate y sin haber dormido. Con un walkie-talkie a cada lado del pecho, un cinturón de cargadores y una libreta azul en la mano. Lo acompañaba un grupo de militares mal equipados, sin chaleco antibalas y con el rostro escondido debajo de un buff liso o con estampados de calaveras.

La conferencia duró pocos minutos en un país que tenía el reloj en contra. “¡Todo es urgente!” se viralizó rápido porque todo burkinés ha peleado alguna vez con un documento que no avanza dentro del circuito administrativo. De repente, se veía en camisetas junto con la cara estampada del nuevo líder de la junta militar. Se expandió en las conversaciones y en el imaginario de la población. Quizá fue el primer leitmotiv del capitán. Para entender por qué todo era urgente, hay que mirar de dónde venía y qué país heredaba.

Traoré nació el 14 de marzo de 1988 en Bondokuy, un pueblo de la región de Bankui (antigua Boucle du Mouhoun). Bankui es una región del Sahel situada al noroeste del país, en una de las zonas más afectadas por el terrorismo yihadista. Entre acacias y un paisaje semiárido, un estudiante de nombre Ibrahim y apellido Traoré estudió la primaria y completó el primer ciclo de la secundaria en este mismo pueblo. Unos años más tarde, viajó hasta Bobo-Dioulasso para estudiar en el liceo mixto de Accart-Ville, en el centro de la ciudad. Allí, entre banquetas de madera y clases con un centenar de alumnos, obtuvo el bachillerato. Corría el año 2006. En la ciudad de Bobo-Dioulasso vive parte de su familia, aunque muchos aspectos privados de su vida siguen siendo una incógnita para la mayoría de los habitantes.

Traoré se mudó a la capital para seguir sus estudios en la Universidad de Uagadugú, la que ahora se conoce con el nombre del historiador burkinés Joseph Ki-Zerbo. Fue en ese campus universitario donde se graduó en Geología, aunque nunca se dedicaría a eso. Fue uno de los mejores de su promoción y lo admitieron en la Academia Militar Georges Namoano de Pô, en la provincia de Nahorui, al sur del país, cerca de la frontera con Ghana.

Era en Pô donde Sankara había dirigido, desde 1976, el Centro Nacional de Entrenamiento de Comandos (CNEC), desde hace décadas la cantera de los principales líderes militares del país.

Traoré llegó al poder en un país roto y casi perdido. El paisaje era desolador: más de dos millones de personas desplazadas por la violencia (10% de la población); 270 ataques a escuelas públicas solo entre 2022 y 2023; Burkina Faso encabezando el ranking de país del mundo más afectado por la violencia terrorista, según el Índice Global de Terrorismo; más de 2,7 millones de burkineses con hambre y una guerra que se libraba lejos de Uagadugú, donde se deciden las cosas.

En los pueblos, los primeros que sufrieron la violencia fueron los agentes de Eaux et Forêts, que trabajan en los bosques y los principales parques naturales del país, como el Parque W, en la frontera con Níger, o el Parque Nacional de Arli, en el sureste del país. De hecho, estas zonas boscosas se han convertido en el cuartel general de los grupos yihadistas y criminales. Allí se han podido esconder y trazar caminos. También infiltrarse entre la población y aplicar sus propios impuestos, como la zakat. Pero estos grupos no solo se han quedado en la brousse (zona boscosa y salvaje). Para controlar una aldea, los grupos armados primero tenían que dominar el bosque, y para gobernarla, neutralizar a los jefes tradicionales (chefs de village), que estuvieron entre las primeras víctimas.

Traoré fue nombrado jefe del Regimiento de Artillería de Kaya en marzo de 2022, desde donde organizaría el golpe de Estado. Su experiencia en el terreno y en el frente de guerra lo acompañaría hasta el palacio presidencial y se pondría de manifiesto en todas sus intervenciones.

“¿Ustedes son conscientes de que el territorio está casi perdido?”, interpeló a la clase política reunida el 22 de noviembre de 2022 en Uagadugú. “He recorrido a pie parte del Sahel. Me tomé el tiempo de observar bien cómo es esa región. ¡Vayan a ver a los niños que están en los huesos, a los ancianos que mueren de hambre y a esas mujeres que ya no pueden amamantar porque no les queda nada en el pecho!”.

El mensaje llegó a la población y, de repente, lo que en Uagadugú y Bobo-Dioulasso, las dos principales ciudades, quedaba muy lejos, se volvió más cercano. De pronto la realidad se volvió más sombría. La guerra ya no era allá lejos en el norte saheliano o en el este. Con Ibrahim Traoré, la guerra había llegado a la ciudad, y él responsabilizaba a todos los altos funcionarios y a la población de trabajar para ganarla. Lo pidió como un grito, pero necesitaba cambiar otra cosa: la mentalidad.

Oro y símbolos para la revolución

La guerra lo ordenó todo. Traoré reorganizó el Ejército y consiguió que más de 90.000 civiles se inscribieran como Voluntarios para la Defensa de la Patria. Para financiar el esfuerzo bélico, creó el Fondo de Apoyo Patriótico (FSP, por sus siglas en francés), al que los funcionarios aportan 1% de su salario, y subió 100 francos CFA (17 centavos de dólar) el precio de la cerveza, el tabaco y los refrescos. Más tarde impulsó el restablecimiento de la pena de muerte para delitos como la alta traición, el terrorismo y el espionaje.

La otra batalla era la de los símbolos. Entre altos funcionarios ahora se llaman “camaradas”. El francés dejó de ser lengua oficial y pasó a ser solo lengua de trabajo. Los estudiantes que ingresan en la universidad deben pasar por una inmersión patriótica, y los lunes los escolares visten Faso Dan Fani, la tela tradicional del país, cuyo nombre significa “tejido en la patria”. Desde 2024, cada 15 de mayo es festivo para celebrar las costumbres y tradiciones, y en mayo de 2025 se inauguró el mausoleo de Thomas Sankara para dar sepultura al Héroe de la Nación.

En lo económico, el gobierno se organizó alrededor de cuatro iniciativas presidenciales: Educación, Salud, Agricultura y Faso Mêbo (“construimos nuestra patria”). Se abrieron fábricas de pasta de tomate, cerveza, hilo y uniformes militares; se creó el Banco de Depósitos del Tesoro para controlar el dinero público; y comenzaron las obras de la primera autopista del país. También se asfaltó la ruta entre Kaya y Barsalogho, una de las ciudades emblemáticas de la guerra, donde cientos de jóvenes murieron en un ataque mientras cavaban una trinchera.

Pero el nuevo orden tenía otra cara. Traoré controla la cultura y la prensa, endureció las condiciones de entrada y estancia de los extranjeros y reformó el Código de la Persona y la Familia. La reforma fijó en 18 años la edad legal para casarse, una vieja reivindicación de las organizaciones de mujeres, pero también castigó la homosexualidad con hasta cinco años de prisión.

Ibrahim Traoré llegó para hacer la guerra, pero ha transformado un país. Y para sostenerlo todo, necesitaba dinero: el oro sería su principal aliado.

El oro representa más de 80% del valor de las exportaciones de Burkina Faso. En 2024, el país exportó unas 65 toneladas de este metal, por un valor aproximado de 4.600 millones de dólares; Suiza fue el principal destino. En 2025, según cifras oficiales, la producción aurífera superó las 94 toneladas, de las cuales casi la mitad correspondió a la minería artesanal y semimecanizada.

En 2024, el gobierno adoptó un nuevo Código Minero, que elevaba de 10% a 15% la participación del Estado en todas las minas industriales, aun sin haber aportado capital inicial, lo que le permite aumentar su peso en la economía minera y hacerse con parte de los ingresos que genera. En enero de 2024 se inauguró la primera planta del país para extraer el oro que queda en los residuos mineros, que hasta entonces se exportaban para su tratamiento. El Estado controla 40% y el capital privado nacional, 60%. Que estos cambios se produjeran entonces no fue una cuestión de azar: llegaron mientras, a escala mundial, el precio del oro se disparaba.

El 28 de setiembre de 2026, a dos días de cumplir cuatro años en el poder, Traoré inauguró la primera refinería industrial de oro de Burkina Faso, Raffinor-BF. La foto lo resumía todo: sonriente, vestido de militar, mirando a cámara y sosteniendo el primer lingote made in Burkina. Por primera vez, el país podía transformar industrialmente parte de su oro sin tener que enviarlo al extranjero.

En África y en Burkina Faso, la palabra es sagrada. Traoré pidió perdón porque sabe lo que es importante para la gente de su país. También se lleva la mano al pecho para dar las gracias y habla en un francés fácil y directo. Se defiende en dioula y mooré, dos de las lenguas principales, y sabe que tiene parte de su popularidad gracias a las redes sociales y la comunicación. Él es el líder de los jóvenes y el petit de los mayores. Sabe cuál es su sitio y de dónde vienen él y su país. Su imagen, su discurso y sus actos, muchos de ellos llenos de simbología, tal y como se entienden las cosas en Burkina Faso, han sido un pilar de su gobierno. Pero también lo ha sido el silencio.

El 11 de mayo de 2025, combatientes del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, en sus siglas en árabe) atacaron el centro de comando militar de Djibo, capital de la región de Soum, en el norte del país. Esta ciudad hace años que solo es accesible en convoyes militares o helicóptero. Que Djibo quedara en manos de los terroristas era una pérdida para el Ejército que IB no se podía permitir. Mientras que en la prensa internacional el titular era “masacre en Djibo”, “ataque yihadista en Djibo” o “Djibo tomado”, la prensa burkinesa se mantuvo en silencio. El presidente también. Ni siquiera participó en uno de sus actos más simbólicos: la inauguración del mausoleo de Thomas Sankara. Este silencio buscaba ser traducido como reflexión y respeto. No tuvo que dar explicaciones de su ausencia ni pidió perdón por no estar en uno de los días más importantes para la memoria de su héroe.

Las sombras del cambio

Traoré sabe que la comunicación es esencial para sostener un relato de soberanía y control. Por eso, la respuesta al último informe de Human Rights Watch (HRW), “Nadie puede escapar”, fue inmediata. HRW documentó 57 ataques entre enero de 2023 y agosto de 2025 en los que murieron 1.837 civiles. Más de 1.200 de esas muertes fueron obra del Ejército y de sus milicias aliadas, los ya mencionados Voluntarios para la Defensa de la Patria; el resto, del grupo yihadista JNIM. La organización habla de crímenes de guerra y de lesa humanidad por todas las partes, denuncia una limpieza étnica contra la población peul (también denominada fulani) –una comunidad tradicionalmente pastora, sobre la que pesa la sospecha de colaborar con los yihadistas, quienes han reclutado a muchos de sus jóvenes– y señala al propio Traoré como posible responsable. El gobierno respondió con un comunicado en el que alegaba que HRW “no tiene representación en Burkina” y que se trataba de “alegaciones infundadas” para “demonizar el país”.

Traoré no se esconde: “La gente tiene que olvidar la cuestión de las elecciones. La democracia no está hecha para nosotros”, dijo ante la prensa nacional y extranjera en abril de 2026.

El 24 de setiembre de 2024 yo estaba en Bobo-Dioulasso. Volvía a casa después de visitar a un líder espiritual de la cofradía de cazadores dozo, presente en Burkina Faso, Malí, Guinea y Costa de Marfil. Los dozos practican las religiones tradicionales africanas, basadas en la relación con los ancestros y con los dioses encarnados en la naturaleza. Conocen el bosque y sus secretos, y muchos se han enrolado en los Voluntarios para la Defensa de la Patria. Según me contaron, a Traoré lo protege un gran dozo.

De regreso, empecé a ver motos que iban en dirección contraria a la mía. Coches que cambiaban de rumbo, jóvenes que pitaban sin parar. A las banderas de Burkina Faso se sumaban las de Rusia mezcladas con las de Malí y Níger. “Algo está pasando”, pensé.

Al llegar a mi casa entendí: el gobierno había anunciado que había frustrado un intento de golpe de Estado, y desde las redes sociales se habían convocado manifestaciones de apoyo a la junta. Bastó un posteo de Facebook y un mensaje “reenviado muchas veces” por Whatsapp. Los wayiyan –“salgan [a la calle]”, en mooré– habían coordinado la movilización. Son grupos organizados que durante meses han dormido en las rotondas de las principales ciudades para vigilar las carreteras de noche. Esa tarde salieron a la calle a mandar un mensaje al mundo: el capitán no estaba solo. Burkina Faso tenía quien lo defendiera, aunque el Estado solo controle 74% del territorio, según el gobierno.

El país ya no es el mismo. Su frontera se ha fundido con las de Malí y Níger, la guerra ha llegado al centro, las boinas rojas ocupan los despachos y el oro se presenta como el nuevo horizonte. En las calles, las camisetas de Barcelona y Real Madrid han dado paso a las de la selección nacional. La población vive, a la vez, la guerra y el nuevo orden que busca instaurar la revolución.