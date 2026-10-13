Dos nuevas encuestas muestran un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Lula para las elecciones del 25 de octubre

Este miércoles se votará en el Congreso la reforma laboral impulsada por Lula, que también contará con el apoyo del candidato ultraderechista, quien había calificado la iniciativa de “electorera”

A 12 días del balotaje que se realizará el 25 de octubre, este martes se dieron a conocer en Brasil dos encuestas de intención de voto en las que se muestra una mejora en los números del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), respecto de su adversario, el senador del Partido Liberal Flávio Bolsonaro.

Según el sondeo realizado por el Instituto PoderData, vinculado al portal Poder 360, el ultraderechista tendría el 51% de los votos válidos contra 49% del mandatario. Como el margen de error es de 1,8 puntos porcentuales, hacia arriba o hacia abajo, existe un empate técnico.

En el primer sondeo tras la votación de la primera vuelta publicado por el Instituto PoderData la semana pasada, Bolsonaro registraba el 53% de los votos válidos, frente al 47% de Lula.

También este martes se divulgó la encuesta del Instituto Nexus hecha a pedido del banco BTG, y en ella los números muestran a Bolsonaro adelante con el 48%, a Lula con 45%, el 5% dijo que votará en blanco o anulado, y el 2% no respondió. Con el margen de error del trabajo situado en el 2%, también en este caso se da un empate técnico.

Este miércoles se dará a conocer la encuesta de la consultora Quaest y el jueves la de Datafolha. Habrá entonces una visión más completa sobre la disputa electoral, en la que, si bien Bolsonaro va adelante, Lula parece tener posibilidades de acceder a un cuarto mandato.

Este martes, en el contexto de la campaña electoral, Lula lideró un acto en el Palacio de Planalto, en Brasilia, en el que anunció medidas destinadas a microemprendedores individuales (MEI), un término similar al de microempresas.

De acuerdo con lo que informó Folha de São Paulo, el mandatario anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que condona las deudas de los MEI con el gobierno federal. También prometió, sin dar detalles, depósitos de 5.000 reales, cerca de 1.000 dólares, para los integrantes de esta categoría que, de acuerdo con los estudios que se realizaron tras la primera vuelta electoral, en su mayoría votaron contra el actual gobierno.

La condonación de deudas debería beneficiar a 3,6 millones de MEI que le deben al Estado una cifra cercana a los 12.600 millones de reales, aproximadamente 2.500 millones de dólares según informó Paulo Pereira, quien es el titular del Ministerio de Emprendimiento, Microempresa y Empresa de Pequeña Escala.

“¿Cuál es la grandeza de la Unión? Es simplemente limpiar el nombre de ustedes”, dijo Lula sobre el programa ante una audiencia de microemprendedores.

Bolsonaro en campaña y apoyando la reforma laboral de Lula

También este martes, Flávio Bolsonaro realizó actividades, por la mañana en Brasilia y por la tarde en la ciudad de San Pablo, donde se reunió con representantes del sector empresarial.

Por la mañana el candidato volvió a visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado de 2022. A la salida de la casa de su padre, cuando fue abordado por periodistas, Flávio Bolsonaro admitió que votará este miércoles en el Senado a favor de poner fin a la jornada laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, la denominada escala 6x1, una iniciativa del gobierno de Lula.

“La mayoría de los trabajadores brasileños quiere el fin de la escala 6×1. Por lo tanto, votaré a favor de acabar con ella. Sin embargo, nosotros defendemos algo aún mejor”, declaró el candidato ultraderechista, de acuerdo con lo que informó el portal Metrópoles.

Aunque Flávio Bolsonaro se había manifestado en contra de la propuesta del gobierno de Lula –la calificó de “oportunista” y “electorera”–, el candidato cambió de postura y ahora la considera una demanda del electorado. No obstante, estima que la medida, presentada bajo la forma de una propuesta de enmienda a la Constitución (PEC), adolece de vacíos normativos y carece de mayor flexibilidad.

El cambio de postura de Bolsonaro respecto de la reforma laboral fue brevemente comentado por Lula. “Me parece que, tras la presión de la sociedad y después de todas las manifestaciones en las calles de Brasil, el PL decidió votar a favor de poner fin a la jornada laboral de seis días de trabajo por uno de descanso. Si todo el mal que yo cause a este país sirve para hacer avanzar a la derecha y atender los intereses del pueblo brasileño, seguiré haciéndolo”, declaró el presidente.

El anuncio de Bolsonaro de que votará el fin de la escala 6×1 también fue duramente criticada por Marcelo Freixo, quien en las elecciones del 4 de octubre fue electo diputado federal por el PT por el estado de Río de Janeiro. “Flávio Bolsonaro, ¡qué descaro! ¿Quieres decir que ahora estás a favor de acabar con la jornada laboral de seis días de trabajo por uno de descanso? Resulta muy gracioso viniendo de vos, que te opusiste todo el tiempo”, expresó Freixo en un video publicado por el portal Brasil 247, señalando la contradicción con el historial de votaciones y declaraciones públicas de la familia Bolsonaro en el Congreso Nacional.

Al repasar la trayectoria del senador, Freixo recordó la etapa anterior de Flávio como empresario y propietario de una franquicia de la tienda de chocolates Kopenhagen –negocio que estuvo en el centro de investigaciones por malversación de fondos públicos–, y lo acusó de no haber mostrado nunca sensibilidad hacia las condiciones laborales y los derechos de la clase trabajadora.

Freixo recordó también las propuestas legislativas impulsadas por la extrema derecha para desmantelar la legislación laboral. “Siempre te opusiste. Hay innumerables declaraciones tuyas en contra de acabar con la jornada 6x1. Presentaste una PEC que abogaba por la libre negociación entre empleador y empleado”, señaló el legislador electo, subrayando la enorme brecha entre las tesis ultraliberales defendidas por el candidato y el discurso que adopta ahora, en las vísperas de la votación en el Senado en plena carrera electoral.