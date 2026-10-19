Protestas en Albania contra un proyecto turístico del yerno de Trump: piden la renuncia del primer ministro

El Parlamento de la UE, bloque al que la nación balcánica quiere sumarse, llamó a las autoridades a evitar un uso excesivo de la fuerza contra las movilizaciones, que en varias ciudades derivaron en incendios y destrozos.

“Si el gobierno albanés se hubiera tomado en serio la ‘Revolución de los flamencos’, no estaríamos en esta situación”, dijo este lunes Tineke Strik, una legisladora neerlandesa del Parlamento Europeo, de la bancada de los Verdes, al diario británico The Guardian.

La dirigente encabezó una delegación de parlamentarios europeos que en junio viajó a Albania para interiorizarse sobre la crisis social que se había desatado en ese momento.

Desde el martes de la semana pasada, las movilizaciones cobraron un nuevo impulso. Ahora los manifestantes, en su mayoría estudiantes, reclaman directamente la renuncia del primer ministro, el socialdemócrata Edi Rama.

El gobernante ya advirtió que no dejará el cargo y dijo que detrás de las protestas hay “manos extranjeras”.

Lo que generó las primeras marchas, en mayo, fue la aprobación de una ley que permite a “inversores estratégicos” edificar en zonas de humedales que antes estaban protegidas. La legislación, en la visión de los albaneses, se asoció directamente con un proyecto de un fondo de inversión vinculado con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump. Se trata de una iniciativa para construir hasta 10.000 residencias de lujo en el delta Vjosa-Narta, sobre las costas del mar Adriático.

Esa iniciativa motivó la consigna “Albania no está en venta” y dio paso al movimiento que fue identificado como “Revolución de los flamencos”, porque esos humedales son un área de reproducción de esas aves.

Según informó la BBC, el emprendimiento de Kushner no es el único que está contemplado en el nuevo modelo de desarrollo turístico en esa zona de Albania, pero fue el origen de las movilizaciones que ahora volvieron con mayor fuerza.

La protesta, impulsada por los estudiantes, se extendió desde la capital albanesa, Tirana, hacia otras ciudades del país. A su vez, incorporó otros reclamos: contra la corrupción, el alto costo de vida, las dificultades económicas para el acceso a la educación y el deterioro que sufrieron las universidades.

Las manifestaciones ya dejaron más de 250 heridos, centenares de detenidos y varios edificios públicos incendiados con bombas molotov, entre ellos la sede de un tribunal, una comisaría, un local del correo, varios bancos y la entrada del Ministerio del Interior. Otros locales, incluida la sede del gobernante Partido Socialista, fueron dañados, atacados con piedras y adoquines, y los comercios debieron cerrar en el centro de Tirana.

Un grupo de legisladores europeos llamó en junio al gobierno albanés a aplazar los permisos de construcción en áreas protegidas, y recordó que la Unión Europea tiene reglas de protección medioambiental que un potencial nuevo integrante debe cumplir. Albania aspira a sumarse a ese bloque.

Tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo se pronunciaron en los últimos días sobre las protestas. Condenaron los ataques a edificios, pero también defendieron la libertad de manifestación y reunión, y advirtieron contra “el uso excesivo de la fuerza policial” contra los manifestantes, informó el periódico Gazeta SOT.

La Policía antidisturbios utilizó balas de goma, carros hidrantes y gases lacrimógenos para reprimir las protestas. “Todos los medios se han empleado de forma limitada”, aclaró el director general de la Policía, Skënder Hitaj, en una conferencia de prensa citada por Efe.

La legisladora neerlandesa Strik dijo que “el gobierno presentó un paquete medioambiental a la Comisión [Europea], pero sin derogar la ley que permite la construcción en la zona protegida... sigue intentando facilitar la realización de los megalómanos planes de un complejo turístico de lujo de Ivanka Trump y Jared Kushner. ¿Cómo? Mediante una evaluación de impacto tramitada por la vía rápida que, de haberse realizado de forma [más exhaustiva], jamás habría permitido concluir que esta construcción es admisible”.

El gobierno de Rama argumenta que el objetivo de habilitar este tipo de proyecto es que la naturaleza sea disfrutada por quienes viajen a pasar sus vacaciones en el nuevo complejo y que, al mismo tiempo, esto permita al pueblo de Albania contar con “una economía mucho más sólida”.