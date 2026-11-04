España: el ministro de Transportes anunció su dimisión y la renuncia a ir en las listas para el 29N

Óscar Puente comunicó sorpresivamente su retirada al final de la comparecencia ante el Congreso de Diputados, donde estuvo durante más de cuatro horas dando detalles del accidente de trenes que costó la vida de unas 70 personas.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, anunció su dimisión como ministro y su renuncia a ir en las listas en las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo comunicó al final de su comparecencia de más de cuatro horas en el Congreso de los Diputados, en la que explicó los detalles del accidente y las medidas que se dispone a implementar el gobierno para reforzar el sistema de seguridad de la alta velocidad.

Puente realizó este anuncio por sorpresa, cuando ya el gobierno había cerrado filas internamente con él y descartaba de plano una dimisión. Y también después de una comparecencia en la que defendió no haber tomado ninguna decisión, ni tampoco haberla dejado de tomar, que haya tenido consecuencias directas en las causas del accidente de Urda.

“Mi decisión es, por tanto, de dignidad política. Es buena para el país y buena para la democracia, una democracia madura de un país fuerte, próspero y moderno, no un estado fallido como algunos sostienen”, aseveró, emocionado, Puente.

El ministro señaló que “el pueblo solo salva al pueblo en las urnas, votando a los que lo apoyan” y reivindicó la “altura” del partido al que pertenece. “Nadie es más grande que la organización a la que pertenece, sea ministro o afiliado de base. Todos somos una pequeña parte de algo mucho mayor; mi ego nunca ha sido mayor que mi partido y, desde luego, que mi país”, subrayó.

Puente definió su dimisión, que dice haber decidido pocas horas después del accidente de Urda, como una “medida necesaria y positiva” y no un drama: “Drama es el de las víctimas, el de sus familias y sus seres queridos a los que no van a poder llegar a ver”. “Sé que mi duelo no puede equipararse al suyo, pero después del suyo ninguno es tan grande como el mío”, afirmó.

El choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, ocurrido el miércoles 28 de octubre, dejó cerca de 70 muertos y decenas de heridos. Los trenes involucrados pertenecían uno a la empresa estatal Renfe y otro a la compañía Iryo. Recorrían el trayecto entre Madrid y Sevilla y, si bien circulaban en el mismo sentido, uno de ellos se había detenido.