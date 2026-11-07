Las “otras midterms”: prohibición del foie gras, apoyo al derecho al aborto y rechazo a la redistribución de distritos de Trump

Las elecciones de mitad de mandato también han servido para votar consultas populares en los diferentes estados.

Las midterms han supuesto un tsunami demócrata en el Congreso. Pero también han traído muchas cosas más, en función de dónde se viva, ya que siempre se aprovechan las convocatorias electorales para votar sobre diferentes iniciativas.

Por ejemplo, los votantes de Washington DC han aprobado por abrumadora mayoría una iniciativa para prohibir la venta y producción de foie gras. DC se unirá a California, además de a un puñado de ciudades como Pittsburgh, Portland y Denver en la prohibición del hígado graso, que se produce mediante el cebado forzado de patos y gansos. En virtud de la nueva ley, los comercios y restaurantes que sirvan foie gras se enfrentarían a multas de entre 1.000 y 5.000 dólares por infracción y correrían el riesgo de que se les suspendiera la licencia comercial en caso de reincidencia. También se prohíbe el funcionamiento de granjas de foie gras en el Distrito de Columbia, aunque actualmente no existe ninguna. Los particulares podrían seguir consumiendo foie gras para uso personal, ya que la ley solo se aplica a la venta comercial.

Oficialmente, la ley no entrará en vigor hasta el 1º de julio de 2027. Sin embargo, los obstáculos legales y presupuestarios podrían retrasar su aplicación. Basta con fijarse en la ciudad de Nueva York: el ayuntamiento prohibió la venta de foie gras en 2019, pero siete años después la ley sigue empantanada en los tribunales.

Derecho al aborto

Los votantes han rechazado una propuesta de enmienda a la Constitución de Missouri que habría reimpuesto restricciones a la mayoría de los abortos. La votación reafirmó, en esencia, la decisión de los votantes de hace dos años, cuando se convirtieron en los primeros del país en derogar una prohibición del aborto, informa AP.

En Virginia, una medida aprobada por la ciudadanía establece un “derecho fundamental a la libertad reproductiva” en la Constitución estatal, lo que garantiza que los abortos puedan realizarse durante los dos primeros trimestres del embarazo. La enmienda también establece el derecho a la anticoncepción y a la atención de la fertilidad, entre otras cosas.

Una enmienda aprobada en Nevada establece un derecho fundamental al aborto hasta la viabilidad fetal, que generalmente se considera que se alcanza a partir de las 21 semanas de embarazo. La enmienda obtuvo la aprobación inicial de los votantes en 2024, pero necesitaba una segunda votación este año para incorporarla a la Constitución.

Desde que el Tribunal Supremo anuló el derecho al aborto a nivel nacional en 2022, los votantes de más de una quinta parte de los estados han aprobado medidas electorales que protegen el derecho al aborto. Por el contrario, los votantes de Idaho, de tendencia republicana, han rechazado el martes una medida electoral que habría establecido el derecho al aborto en la legislación estatal. La legislación actual de Idaho prohíbe los abortos salvo que sean necesarios para salvar la vida de la mujer embarazada o durante el primer trimestre del embarazo en los casos en que se haya denunciado ante las fuerzas del orden una violación o un incesto. Otras medidas a favor del derecho al aborto fracasaron hace dos años en Florida y Dakota del Sur.

Redistribución de distritos

Nueve estados están utilizando nuevos distritos electorales para el Congreso en las elecciones de mitad de mandato, tras la oleada de redistribución de distritos a mitad de década impulsada por Trump. En Missouri, los legisladores republicanos aprobaron el año pasado nuevos distritos de la Cámara de Representantes diseñados para ayudar al Partido Republicano a ganar un escaño adicional en la zona de Kansas City. Los opositores recogieron entonces firmas para someter el mapa a votación pública.

Los nuevos distritos se utilizaron en las primarias de agosto. Pero los tribunales dictaminaron que no podían volver a utilizarse a menos que los votantes los aprobaran en un referéndum de noviembre. Y los votantes han puesto fin al nuevo mapa al rechazar el martes la legislación sobre redistribución de distritos.

Mientras tanto, los votantes de Maryland, estado gobernado por los demócratas, aprobaron una enmienda constitucional que podría allanar el camino para nuevos distritos electorales en las elecciones de 2028. Los demócratas, respaldados por el expresidente Barack Obama, habían instado a votar “sí” como forma de “detener a Trump”.

Menos impuestos en Florida

Una enmienda aprobada el martes podría eliminar una cantidad significativa de impuestos para los propietarios de viviendas de Florida y dejar a los gobiernos locales luchando por obtener ingresos, informa AP.

Actualmente, Florida exime de muchos impuestos sobre la propiedad los primeros 50.000 dólares del valor de la residencia permanente de una persona. Esa exención se triplicará el año que viene y aumentará hasta los 250.000 dólares en 2028.

Restricciones a las personas transgénero

Los votantes de Nebraska han aprobado una enmienda para incorporar a la Constitución estatal las restricciones médicas existentes para las personas transgénero. Y, en Arizona, se ha dado el visto bueno a una medida que extiende las restricciones deportivas de las escuelas públicas a las escuelas privadas. Todo esto se produce en un momento en que la Administración Trump ha impulsado restricciones que afectan a las personas transgénero, especialmente a los jóvenes.

La mayoría de los estados gobernados por los republicanos ya prohíben a las mujeres y niñas transgénero formar parte de los equipos deportivos femeninos en las escuelas. En los estados gobernados por los demócratas de Colorado y Washington, las medidas se sometieron a votación mediante iniciativas ciudadanas. Una segunda pregunta en la papeleta electoral de Colorado prohibiría algunos tratamientos médicos para personas transgénero menores de edad.

Aunque la campaña de Trump a favor de la obligación de presentar un documento de identidad para votar a nivel nacional sigue estancada en el Congreso, los activistas incluyeron nuevos requisitos de identificación de los votantes en las papeletas de California, Colorado y Nevada.

Los opositores en California hicieron campaña con éxito contra la enmienda vinculándola a Trump. La medida rechazada en California habría exigido un documento de identidad expedido por el gobierno para votar en persona o los cuatro últimos dígitos de ese número de identificación para votar por correo. La gran mayoría de los votos de California se emiten por correo. Los votantes de Colorado también rechazaron una medida que habría exigido a quienes votaran por correo incluir los cuatro últimos dígitos de un número de identificación expedido por el gobierno.

En Ohio y Carolina del Norte, las cámaras, lideradas por los republicanos, sometieron a votación medidas que reforzaban los requisitos existentes de identificación de los votantes al incorporarlos a la Constitución estatal. Las medidas se aprobaron en ambos estados. En Nevada también se aprobó una enmienda sobre la identificación de los votantes.