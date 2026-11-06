Paraguay: se inició la sesión en el Congreso para tratar el juicio político contra Santiago Peña

El presidente paraguayo estaba citado a presentarse a las 10.00 para ejercer su defensa, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su descargo y fue rechazada.

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Cerca de una hora después de lo previsto, comenzó la sesión en el Congreso paraguayo para tratar el juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña. En la previa, el mandatario presentó ante el Senado una solicitud de prórroga para ejercer su derecho a la defensa en el juicio político impulsado en su contra tras la crisis de Ueno Bank, por lo que consideró un plazo de “notoria insuficiencia”. A través de su cuenta de Instagram, informó que aguardaba la resolución del Senado junto a sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.

Peña presentó la solicitud tras recibir la notificación de libelo acusatorio en la noche del jueves. Según sostuvo, el Parlamento pretendía que respondiera en menos de 12 horas, una exigencia que consideró fuera del debido proceso.

Finalmente, la solicitud presentada ante Basilio Núñez, presidente del Congreso paraguayo, fue rechazada y le dieron al mandatario 30 minutos para presentarse ante el órgano.

Desde la oposición ya habían anticipado su rechazo a la posibilidad de extender los plazos y manifestado su intención de continuar con el juicio político durante este viernes.

Núñez sostuvo que la mayoría del Senado busca acelerar la definición institucional y señaló que la decisión dependerá de la postura de los legisladores.

Por su parte, el senador oficialista Gustavo Leite cuestionó el planteo del presidente y lo calificó de “chicana”. “Es una maniobra para ganar tiempo”, sostuvo el legislador, al rechazar la posibilidad de concederle una extensión del plazo para preparar su defensa.

El Senado busca avanzar con el juicio político durante este viernes, en una jornada clave para el futuro institucional de Paraguay. En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación penal contra Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y otros funcionarios y exfuncionarios en el marco de la crisis de Ueno Bank.