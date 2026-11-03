Trump mintió sobre sus logros y advirtió sobre sus adversarios en la jornada previa a las elecciones de mitad de mandato

“Estos son los candidatos más peligrosos: yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes”, expresó el mandatario sobre el postulante demócrata al Senado Abdul El-Sayed.

Este martes los ciudadanos estadounidenses están convocados para votar en una instancia clave, las elecciones de medio mandato, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, pero en las que además se elegirán gobernadores en más de 35 estados y habrá otros miles de cargos locales en disputa.

En la Cámara de Representantes están los 435 escaños en juego. Actualmente, los republicanos tienen 218 escaños y los demócratas, 214. Hay un escaño independiente y dos vacantes de representantes que dimitieron durante la legislatura.

Dentro de las disputas en todos los estados del país, hay 17 escaños disputados que no está claro si acabarán en manos demócratas o republicanas. Otros 16 parecen decantarse directamente por los demócratas y 17, por los republicanos.

De los 16 que ahora parecen favorables a los demócratas, les basta con ganar 14 para cambiar el control de la cámara. Por el contrario, los republicanos deben ganar las 17 carreras disputadas y además ganar tres escaños de los 16 que ahora parecen demócratas, además de conservar los que ya tienen, de acuerdo con lo que informó el portal Público.

Parece un hecho que la Cámara de Representantes pasará a tener mayoría demócrata, por lo que la disputa clave será por los escaños que se renuevan en el Senado.

De los 100 escaños que conforman la cámara alta, actualmente los republicanos tienen una mayoría de 53 senadores. De los 35 que están en juego, los republicanos tienen 22 y los demócratas, 13. Como los demócratas tienen en total 47 escaños (45 del partido y dos de senadores independientes que forman grupo con ellos), necesitan ganar al menos cuatro para alcanzar la mayoría de 51.

En ese contexto, este lunes el presidente Donald Trump, metido de lleno en la campaña, destacó presuntos logros de su administración, en algunos casos mintiendo abiertamente, al tiempo que fustigó con dureza a los demócratas, que de acuerdo con las encuestas podrían quedarse con la mayoría de ambas cámaras del Congreso para los dos últimos años de mandato del magnate republicano.

“Estados Unidos está listo para la acción. Están listos para votar. Espero que estén listos para hacer lo correcto”, afirmó Trump en la capital, mientras les restaba importancia a los efectos del conflicto en curso con Irán. “No sé ni siquiera si se le puede llamar guerra, porque llevamos meses sin combatir”, dijo, y agregó: “Los precios del petróleo están cayendo en picada. Están registrando una caída sin precedentes. Nadie vio un desplome así nunca, y seguirán bajando. Espero que la gente sea consciente de eso cuando entre en la cabina de votación, porque tuvimos que impedir que Irán obtuviera un arma nuclear”.

Sin embargo, la realidad indica que el precio medio del combustible en el país –las variaciones son grandes entre un estado y otro– llegó a 4,10 dólares por galón de gasolina –un aumento de 1 dólar respecto del año pasado–, mientras que el diésel llegó a 6,20 dólares por galón, casi el doble de su precio hace un año.

En referencia a sus adversarios del Partido Demócrata, Trump dijo que “están todos comprometidos con la misma agenda radical: fronteras abiertas, un aumento de billones de dólares en impuestos, la confiscación de armas, la mutilación transgénero de sus hijos, la eliminación del petróleo y el gas natural, el disparo de los costos energéticos y la apertura de las compuertas a millones de migrantes de todo el mundo, con la esperanza de que puedan llegar a votar”.

Trump también volvió a mentir sobre uno de sus blancos predilectos en los últimos tiempos, el candidato a senador por el estado de Michigan Abdul El-Sayed, hijo de padres egipcios y musulmán. “Estos son los candidatos más peligrosos que se han presentado jamás. Nunca se ha visto nada igual a lo que estamos presenciando: yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes”, declaró, afirmando sin fundamento que El-Sayed integra ese grupo islamista.

Lo cierto es que, en la carrera por llegar al Senado, el legislador demócrata aventaja en las encuestas a su rival republicano, Mike Rogers. Las últimas encuestas previas a las elecciones, difundidas este lunes por el diario The New York Times, apuntan que los republicanos perderán las contiendas al Senado no solamente en Michigan, sino también en Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa se mantiene aún sin ganador claro. Los demócratas defienden el escaño de Michigan y los otros seis están en manos republicanas.

En Texas, un territorio republicano por excelencia, hay una disputa entre el demócrata James Talarico y el fiscal general del estado, el republicano Ken Paxton. Talarico, un pastor presbiteriano progresista de 37 años dotado de un enorme carisma, parece estar cerca de lograr la proeza de que los demócratas ganen la elección por el Senado en el estado sureño, algo que no pasa desde 1988.

En el estado de Maine, la diputa será entre el demócrata Troy Jackson y la republicana Susan Collins, y en Ohio las encuestas indican que el demócrata Sherrod Brown se impondrá sobre el republicano Jon Husted.

Las elecciones de Ohio, de acuerdo con lo que informó el portal Politico, están siendo seguidas con particular atención por los magnates de Silicon Valley, quienes no escatimaron ayudas económicas enormes para el postulante republicano, ya que el demócrata Brown, un crítico de larga data del poder corporativo en Washington, apuntó directamente contra Silicon Valley y sus intereses en la campaña. Presentó a su rival Husted como “la cara de los centros de datos” en Ohio y difundió anuncios que lo acusan de favorecer los intereses del sector tecnológico.

Kansas es otro estado de tradición republicana; sin embargo, este año el demócrata Adam Hamilton está por delante del republicano Roger Marshall según las encuestas.

Al igual que en el caso del demócrata Talarico en Texas, Hamilton cuenta con la ventaja en la carrera por el Senado de ser un reconocido pastor de la Iglesia metodista. El candidato demócrata también tiene la ventaja del enorme descontento que existe en el electorado rural de este estado y de muchos otros del país, que se están viendo directamente perjudicados por las políticas económicas de Trump.

También la helada y lejana Alaska se convirtió en un terreno de dura disputa en la actual campaña. Si bien es otro estado de tradición republicana, en esta ocasión la candidata demócrata Mary Peltola le está dando pelea al republicano Dan Sullivan.

Peltola, de 53 años, integrante del pueblo Yup’ik, busca hacer historia nuevamente tras lograr en 2022 convertirse en la primera representante nativa de Alaska y la primera demócrata en ser elegida para la Cámara de Representantes de Estados Unidos por ese estado desde 1972, tras vencer en las elecciones a la exgobernadora republicana Sarah Palin.