Una mujer coloca flores frente a la casa del líder de los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, en Chicago, Illinois, el 17 de febrero.

Jesse Jackson podía inspirar y causar revuelo. En 1988, tras una campaña primaria muy exitosa para el Partido Demócrata, él y la “Coalición Arcoíris” que lo respaldaba aspiraban a la vicepresidencia. Pero el candidato de aquel momento, Michael Dukakis, decidió no dársela y, de todos modos, perdió las elecciones ante George H W Bush. Sin embargo, Jackson se había consolidado con su campaña como la voz negra más importante de la política estadounidense.

El martes, el activista, predicador, organizador y diplomático de estilo libre Jesse Louis Jackson Sr. murió en Chicago a la edad de 84 años debido a una enfermedad neurológica.

En la Convención Nacional Demócrata de 1988 en Atlanta, contó con el segundo mayor número de delegados. Era un grupo diverso y militante que, tras ocho años de políticas al estilo de Reagan, exigía enérgicamente un cambio de rumbo. Antes de su discurso, invitó a Rosa Parks al escenario. Esta menuda mujer había hecho historia en 1955 con el boicot a los autobuses de Montgomery y fue tan celebrada como el propio Jackson tras su conmovedor discurso.

El moribundo Martin Luther King en su regazo

Apareció en los titulares por primera vez como acompañante de Martin Luther King Jr. la noche del 4 de abril de 1968, en el Motel Lorraine de Memphis, cuando un asesino disparó al Premio Nobel de la Paz en el balcón. Jackson afirmó haber sostenido la cabeza del líder de los derechos civiles moribundo en su regazo y compareció ante las cámaras de televisión al día siguiente con un suéter manchado de sangre. Otros testigos oculares afirmaron posteriormente que había exagerado un poco.

No le faltaba confianza en sí mismo, y poseía un carisma inmenso. Su experiencia política abarcaba desde las sentadas y marchas del Movimiento por los Derechos Civiles de los Negros en la década de 1960 hasta la presión para conseguir más empleos para la comunidad negra en Silicon Valley medio siglo después. Anticipó muchas cosas por las que otros son ahora famosos: demostró el potencial de una campaña presidencial de izquierdas, que Bernie Sanders aprovechó posteriormente. Superó la exclusión de los afroamericanos de la política, lo que posteriormente hizo que la elección de Barack Obama pareciera menos imposible. Y fue un maestro de la retórica política, basándose en el estilo de los sermones afroamericanos y siguiendo el legado oratorio de Martin Luther King Jr.

Tenía un don para ir directo al grano: “Necesitamos invertir en los jardines delanteros de la vida, no en los patios traseros”, decía, con la convicción de que invertir en guarderías, educación y atención médica podría evitar mucho sufrimiento humano. Y que esto no ocurre con el dinero gastado en más prisiones.

Su crítica al racismo de la mayoría blanca y a la política estadounidense hacia el Sur global fue dura y aguda. Sin embargo, para Jackson, el color de la piel era menos importante que la pobreza y la clase social. En 1971, fundó Operation Push, una organización cuyo objetivo era brindar mejores oportunidades económicas a los segmentos más pobres de la población, independientemente de su raza.

Boicot contra Coca-Cola y KFC

Una de sus acciones más recordadas fueron las exitosas campañas de boicot contra grandes corporaciones como la cervecera Anheuser-Busch, Coca-Cola y Kentucky Fried Chicken. Posteriormente, Operation Push y la Coalición Arcoíris, que abogaban por una mayor participación política de la población negra, se fusionaron en una sola organización. Este enfoque está experimentando un resurgimiento dentro de la cada vez más poderosa ala izquierda del Partido Demócrata.